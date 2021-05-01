Futbol: Misli.com 3. Lig
Misli.com 3. Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Atlas Maden Çengelköyspor'u 6-2 mağlup etti.
Misli.com 3. Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Atlas Maden Çengelköyspor'u 6-2 mağlup etti.
Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 31. dakikasında Fethiyespor oyuncusu Cemal Şener'in vuruşunda topu kaleci çeldi. Dönen topu tamamlayan Cemal, takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının son dakikasında Çengelköysporlu Sefa Çağlar, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-1
Orta sahanın önünde 51. dakikada topla buluşan Hüseyin Rüzgar, ceza sahası önündeki vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1
63. dakikada, Çengelköysporlu Sefa Çağlar kullandığı penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi.
66. dakikada, ceza sahasında topla buluşan Fethiyesporlu Anıl Gir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2
68. ve 71. dakikada Hakan Horzum'un attığı gollerle Fethiyespor, 5-2 öne geçti.
75. dakikada Anıl Gir'in attığı golle müsabaka 6-2 sona erdi.
Müsabakanın ardından 34 puanda kalan Atlas Maden Çengelköyspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır