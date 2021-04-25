Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol: Misli.com 3. Lig
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 29. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 33. hafta maçları oynandı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 29. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 33. hafta maçları oynandı.

Gruplarda tamamı bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Diyarbekirspor-Belediye Derincespor: 2-1

Ofspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-0

Antalya Kemerspor-Manisaspor: 2-1

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor-Bucaspor 1928: 1-0

Fatsa Belediyespor-1877 Alemdağspor: 0-2

Çankaya-Artvin Hopaspor: 3-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 2-3

Payasspor-Kızılcabölükspor: 1-5

2. Grup

Yozgatspor 1959-Tekirdağspor: 6-0

Darıca Gençlerbirliği-Karaman Belediyespor: 0-1

Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Atlas Maden Çengelköyspor-Yomraspor: 0-1

Ağrı 1970-Fethiyespor: 0-0

Tokatspor-Ceyhanspor: 1-5

Halide Edip Adıvarspor-Kahta 02: 1-1

Belediye Kütahyaspor-Mardin Fosfatspor: 1-1

3. Grup

İçel İdmanyurdu-Şile Yıldızspor: 1-1

Batman Petrolspor-Altındağspor: 0-1

Karşıyaka-Osmaniyespor: 1-0

Somaspor-Erbaaspor: 3-0

Çarşambaspor-Isparta 32: 0-1

Arhavispor-Esenler Erokspor: 1-2

Çatalcaspor-Gölcükspor: 1-0

Cizrespor-Elazığ Karakoçan: 4-4

4. Grup

Silivrispor-Siirt İl Özel İdaresi: 5-1

Dila Gıda Adıyaman 1954-Bayrampaşa: 3-0

Kozanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1

Muğlaspor-Bursa Yıldırımspor: 2-2

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor: 1-0

Modafen-Düzcespor: 2-1

Bergama Belediyespor-52 Orduspor: 5-1

68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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