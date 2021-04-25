Futbol: Misli.com 3. Lig
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 29. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 33. hafta maçları oynandı.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 29. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 33. hafta maçları oynandı.
Gruplarda tamamı bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Diyarbekirspor-Belediye Derincespor: 2-1
Ofspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-0
Antalya Kemerspor-Manisaspor: 2-1
Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor-Bucaspor 1928: 1-0
Fatsa Belediyespor-1877 Alemdağspor: 0-2
Çankaya-Artvin Hopaspor: 3-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 2-3
Payasspor-Kızılcabölükspor: 1-5
2. Grup
Yozgatspor 1959-Tekirdağspor: 6-0
Darıca Gençlerbirliği-Karaman Belediyespor: 0-1
Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Atlas Maden Çengelköyspor-Yomraspor: 0-1
Ağrı 1970-Fethiyespor: 0-0
Tokatspor-Ceyhanspor: 1-5
Halide Edip Adıvarspor-Kahta 02: 1-1
Belediye Kütahyaspor-Mardin Fosfatspor: 1-1
3. Grup
İçel İdmanyurdu-Şile Yıldızspor: 1-1
Batman Petrolspor-Altındağspor: 0-1
Karşıyaka-Osmaniyespor: 1-0
Somaspor-Erbaaspor: 3-0
Çarşambaspor-Isparta 32: 0-1
Arhavispor-Esenler Erokspor: 1-2
Çatalcaspor-Gölcükspor: 1-0
Cizrespor-Elazığ Karakoçan: 4-4
4. Grup
Silivrispor-Siirt İl Özel İdaresi: 5-1
Dila Gıda Adıyaman 1954-Bayrampaşa: 3-0
Kozanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1
Muğlaspor-Bursa Yıldırımspor: 2-2
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor: 1-0
Modafen-Düzcespor: 2-1
Bergama Belediyespor-52 Orduspor: 5-1
68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay