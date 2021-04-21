Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol: Misli.com 3. Lig
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 28. hafta, 2, 3 ve 4. grupta ise 28. hafta müsabakaları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 28. hafta, 2, 3 ve 4. grupta ise 28. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor: 0-0

Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-2

1877 Alemdağspor-Çankaya: 1-2

Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor: 4-0

Manisaspor-Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor: 1-2

Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor: 3-1

Belediye Derincespor-Ofspor: 1-2

Payasspor-Diyarbekirspor: 1-3

2. Grup

Mardin Fosfatspor-İskenderun: 2-0

Kahta 02-Belediye Kütahyaspor: 2-1

Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor: 0-5

Fethiyespor-Tokatspor: 2-0

Yomraspor-Ağrı 1970: 1-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor: 0-1

Karaman Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 1-2

Tekirdağspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-3

3. Grup

Elazığ Karakoçan-Yalovaspor: 1-1

Gölcükspor-Cizrespor: 1-1

Esenler Erokspor-Çatalcaspor: 3-1

Isparta 32-Arhavispor: 4-0

Erbaaspor-Çarşambaspor: 0-0

Osmaniyespor-Somaspor: 1-1

Altındağspor-Karşıyaka: 4-2

Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor: 0-1

4. Grup

Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 3-2

52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor: 4-2

Düzcespor-Bergama Belediyespor: 1-0

Alanya Kestelspor-Modafen: 3-0

Bursa Yıldırımspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor: 4-0

Bayrampaşa-Kozanspor: 3-1

Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954: 2-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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