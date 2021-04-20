Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol: Misli.com 3. Lig
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 32. hafta maçları yarın oynanacak.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 32. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak müsabakaların programı şöyle:

1. Grup:

Manisaspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Manisa 19 Mayıs)

Belediye Derincespor-Ofspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Hopa İlçe)

Payasspor-Diyarbekirspor (Payas İlçe)

Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor (Yeni Buca)

Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor (Nevşehir Gazi)

Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor (Bolluca)

1877 Alemdağspor-Çankaya (Alemdağ)

2. Grup:

Tekirdağspor-Darıca Gençlerbirliği (Namık Kemal)

Fethiyespor-Tokatspor (Fethiye İlçe)

Karaman Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Kemal Kaynaş)

Yomraspor-Ağrı 1970 (Yomra İlçe)

Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor (Ceyhan İlçe)

Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Tepecik Şenol Güneş)

Kahta 02-Belediye Kütahyaspor (Kahta İlçe)

Mardin Fosfatspor-İskenderun (Mardin 21 Kasım)

3. Grup:

Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor (Şile)

Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor)

Isparta 32-Arhavispor (Isparta Atatürk)

Osmaniyespor-Somaspor (7 Ocak)

Altındağspor-Karşıyaka (Çubuk İlçe)

Gölcükspor-Cizrespor (Gölcük Şehir)

Erbaaspor-Çarşambaspor (Erbaa İlçe)

Elazığ Karakoçan-Yalovaspor (Elazığ Doğukent)

4. Grup:

Bayrampaşa-Kozanspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

Düzcespor-Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

Alanya Kestelspor-Modafen (Alanya Milli Egemenlik)

Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor (Şanlıurfa GAP)

52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (19 Eylül)

Bursa Yıldırımspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954 (Siirt Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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