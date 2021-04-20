Futbol: Misli.com 3. Lig
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 32. hafta maçları yarın oynanacak.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 32. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak müsabakaların programı şöyle:
1. Grup:
Manisaspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Manisa 19 Mayıs)
Belediye Derincespor-Ofspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Hopa İlçe)
Payasspor-Diyarbekirspor (Payas İlçe)
Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor (Yeni Buca)
Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor (Nevşehir Gazi)
Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor (Bolluca)
1877 Alemdağspor-Çankaya (Alemdağ)
2. Grup:
Tekirdağspor-Darıca Gençlerbirliği (Namık Kemal)
Fethiyespor-Tokatspor (Fethiye İlçe)
Karaman Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Kemal Kaynaş)
Yomraspor-Ağrı 1970 (Yomra İlçe)
Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor (Ceyhan İlçe)
Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Tepecik Şenol Güneş)
Kahta 02-Belediye Kütahyaspor (Kahta İlçe)
Mardin Fosfatspor-İskenderun (Mardin 21 Kasım)
3. Grup:
Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor (Şile)
Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor)
Isparta 32-Arhavispor (Isparta Atatürk)
Osmaniyespor-Somaspor (7 Ocak)
Altındağspor-Karşıyaka (Çubuk İlçe)
Gölcükspor-Cizrespor (Gölcük Şehir)
Erbaaspor-Çarşambaspor (Erbaa İlçe)
Elazığ Karakoçan-Yalovaspor (Elazığ Doğukent)
4. Grup:
Bayrampaşa-Kozanspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
Düzcespor-Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
Alanya Kestelspor-Modafen (Alanya Milli Egemenlik)
Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor (Şanlıurfa GAP)
52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (19 Eylül)
Bursa Yıldırımspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954 (Siirt Atatürk)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan