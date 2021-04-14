Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Fatsa Belediyespor-Manisaspor: 2-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor: 3-1

Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor: 4-2

Ofspor-Diyarbekirspor: 1-1

Nevşehir Belediyespor-Payasspor: 2-0

Çankaya-Bucaspor 1928: 1-2

Antalya Kemerspor-Belediye Derincespor: 3-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0

2. Grup

Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1

Tokatspor-Yomraspor: 0-2

Halide Edip Adıvarspor-Fethiyespor: 3-1

Belediye Kütahyaspor-Ceyhanspor: 6-1

İskenderun-Kahta 02: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Yozgatspor 1959: 0-2

Nazilli Belediyespor-Tekirdağspor: 5-2

Atlas Maden Çengelköyspor-Karaman Belediyespor: 0-0

3. Grup

Karşıyaka-Şile Yıldızspor: 1-0

Somaspor-Altındağspor: 1-0

Çarşambaspor-Osmaniyespor: 0-2

Arhavispor-Erbaaspor: 0-3

Çatalcaspor-Isparta 32: 1-0

Cizrespor-Esenler Erokspor: 0-0

Yalovaspor-Gölcükspor: 2-1

Batman Petrolspor-İçel İdmanyurdu: 2-0

4. Grup

Kozanspor-Siirt İl Özel İdare: 2-1

Muğlaspor-Bayrampaşaspor: 3-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-3

Modafen-Bursa Yıldırımspor: 0-2

Bergama Belediyespor-Alanya Kestelspor: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor: 2-2

1954 Kelkit Belediyespor-52 Orduspor: 1-0

Dila Gıda Adıyaman 1954-Silivrispor: 2-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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