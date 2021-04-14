Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Fatsa Belediyespor-Manisaspor: 2-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor: 3-1
Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor: 4-2
Ofspor-Diyarbekirspor: 1-1
Nevşehir Belediyespor-Payasspor: 2-0
Çankaya-Bucaspor 1928: 1-2
Antalya Kemerspor-Belediye Derincespor: 3-0
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0
2. Grup
Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
Tokatspor-Yomraspor: 0-2
Halide Edip Adıvarspor-Fethiyespor: 3-1
Belediye Kütahyaspor-Ceyhanspor: 6-1
İskenderun-Kahta 02: 1-1
Darıca Gençlerbirliği-Yozgatspor 1959: 0-2
Nazilli Belediyespor-Tekirdağspor: 5-2
Atlas Maden Çengelköyspor-Karaman Belediyespor: 0-0
3. Grup
Karşıyaka-Şile Yıldızspor: 1-0
Somaspor-Altındağspor: 1-0
Çarşambaspor-Osmaniyespor: 0-2
Arhavispor-Erbaaspor: 0-3
Çatalcaspor-Isparta 32: 1-0
Cizrespor-Esenler Erokspor: 0-0
Yalovaspor-Gölcükspor: 2-1
Batman Petrolspor-İçel İdmanyurdu: 2-0
4. Grup
Kozanspor-Siirt İl Özel İdare: 2-1
Muğlaspor-Bayrampaşaspor: 3-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-3
Modafen-Bursa Yıldırımspor: 0-2
Bergama Belediyespor-Alanya Kestelspor: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor: 2-2
1954 Kelkit Belediyespor-52 Orduspor: 1-0
Dila Gıda Adıyaman 1954-Silivrispor: 2-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür