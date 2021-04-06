Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 30. hafta maçları yarın, 1. Grup'ta 26. hafta, 2. ve 3. gruplarda 30. hafta müsabakaları ise 8 Nisan Perşembe günü yapılacak.

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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 30. hafta maçları yarın, 1. Grup'ta 26. hafta, 2. ve 3. gruplarda 30. hafta müsabakaları ise 8 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:

4. Grup

Yarın:

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Muğlaspor (Siirt Atatürk)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Bergama Belediyespor (Minareli Çavuş)

15.00 Silivrispor-Kozanspor (Silivri)

15.00 Bayrampaşa-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Düzcespor-1954 Kelkit Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 52 Orduspor-Sultanbeyli Belediyespor (19 Eylül)

15.00 Alanya Kestelspor-68 Aksaray Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Modafen (Şanlıurfa GAP)

1. Grup

8 Nisan Perşembe

13.30 Arnavutköy Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Bolluca)

15.00 Belediye Derincespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Belediye Derincespor)

15.00 Manisaspor-Çankaya (Manisa 19 Mayıs)

15.00 Payasspor-Ofspor (Payas İlçe)

15.00 Diyarbekirspor-Antalya Kemerspor (Diyarbakır)

15.00 1877 Alemdağspor-Kızılcabölükspor (Alemdağ)

15.00 Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)

15.00 Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor (Hopa İlçe)

2. Grup

8 Nisan Perşembe:

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Tokatspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Yozgatspor 1959-Nazilli Belediyespor (Sorgun İlçe)

15.00 Fethiyespor-Belediye Kütahyaspor (Fethiye İlçe)

15.00 Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor (Yomra İlçe)

15.00 Tekirdağspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Namık Kemal)

15.00 Ceyhanspor-İskenderun (Ceyhan İlçe)

15.00 Kahta 02-Mardin Fosfatspor (Kahta İlçe)

15.00 Karaman Belediyespor-Ağrı 1970 (Kemal Kaynaş)

3. Grup

8 Nisan Perşembe:

15.00 Şile Yıldızspor-Somaspor (Şile)

15.00 Esenler Erokspor-Yalovaspor (Esenler Erokspor)

15.00 İçel İdmanyurdu-Karşıyaka (Mersin)

15.00 Altındağspor-Çarşambaspor (Çubuk İlçe)

15.00 Osmaniyespor-Arhavispor (7 Ocak)

15.00 Erbaaspor-Çatalcaspor (Erbaa İlçe)

15.00 Isparta 32-Cizrespor (Isparta Atatürk)

15.00 Gölcükspor-Elazığ Karakoçan (Gölcük Şehir)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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