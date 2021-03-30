Futbol: Misli.com 3. Lig
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta ile 2 ve 3. gruplarda 29. hafta müsabakaları yarın, 4. Grup'ta 29. hafta maçları ise 1 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta ile 2 ve 3. gruplarda 29. hafta müsabakaları yarın, 4. Grup'ta 29. hafta maçları ise 1 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:
1. Grup
Yarın:
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Manisaspor (Yeşiltepe)
14.00 Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928 (Kızılcabölük Semt)
14.00 Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor (Nevşehir Gazi)
14.00 Antalya Kemerspor-Ofspor (Kemer İlçe)
14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Diyarbekirspor (Edirne 25 Kasım)
14.00 Artvin Hopaspor-Payasspor (Hopa İlçe)
14.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor (Fatsa İlçe)
14.00 Çankaya-Arnavutköy Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
2. Grup:
Yarın:
14.00 Ağrı 1970-Tekirdağspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Tokatspor-Karaman Belediyespor (Gaziosmanpaşa)
14.00 Halide Edip Adıvarspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Yomraspor (Dumlupınar)
14.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)
14.00 Mardin Fosfatspor-Ceyhanspor (Mardin 21 Kasım)
14.00 Nazilli Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Nazilli İlçe)
14.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Yozgatspor 1959 (Beylerbeyi 75. Yıl)
3. Grup:
Yarın:
14.00 Çarşambaspor-Şile Yıldızspor (Çarşamba İlçe)
14.00 Arhavispor-Altındağspor (Arhavi İlçe)
14.00 Çatalcaspor-Osmaniyespor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Cizrespor-Erbaaspor (Siirt Atatürk)
14.00 Yalovaspor-Isparta 32 (Yalova Atatürk)
14.00 Elazığ Karakoçan-Esenler Erokspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Karşıyaka-Batman Petrolspor (İzmir Atatürk)
14.00 Somaspor-İçel İdmanyurdu (Soma Atatürk)
4. Grup:
1 Nisan Perşembe:
13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Siirt İl Özel İdare (Başpınar)
14.00 Bergama Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)
15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Alanya Kestelspor (Kelkit İlçe)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
15.00 Kozanspor-Adıyaman 1954 (İsmet Atlı)
15.00 Muğlaspor-Silivrispor (Muğla Atatürk)
15.00 Modafen-Bayrampaşa (Alemdağ)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük