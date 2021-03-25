Futbol: Misli.com 3. Lig
Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. grupta 28. hafta müsabakaları tamamlandı.
Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. grupta 28. hafta müsabakaları tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
2. Grup
Ceyhanspor-Kahta 02: 2-0
Fethiyespor-Mardin Fosfatspor: 1-2
Yomraspor-İskenderun: 2-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Kütahyaspor: 3-1
Karaman Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 0-1
Tekirdağspor-Tokatspor: 0-0
Yozgatspor 1959-Ağrı 1970: 1-2
Darıca Gençlerbirliği-Atlas Maden Çengelköyspor: 0-0
3. Grup
Esenler Erokspor-Gölcükspor: 3-2
Isparta 32-Elazığ Karakoçan: 2-2
Erbaaspor-Yalovaspor: 2-0
Osmaniyespor-Cizrespor: 0-0
Altındağspor-Çatalcaspor: 1-1
Şile Yıldızspor-Arhavispor: 0-1
İçel İdmanyurdu-Çarşambaspor: 1-0
Batman Petrolspor-Somaspor: 2-0
4. Grup
Düzcespor-52 Orduspor: 0-0
Alanya Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-2
Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2
Bayrampaşaspor-Bergama Belediyespor: 0-2
Siirt İl Özel İdaresi-Modafen: 1-0
Silivrispor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-3
Adıyaman 1954-Muğlaspor: 1-2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz