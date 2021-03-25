Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. grupta 28. hafta müsabakaları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. grupta 28. hafta müsabakaları tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup

Ceyhanspor-Kahta 02: 2-0

Fethiyespor-Mardin Fosfatspor: 1-2

Yomraspor-İskenderun: 2-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Kütahyaspor: 3-1

Karaman Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 0-1

Tekirdağspor-Tokatspor: 0-0

Yozgatspor 1959-Ağrı 1970: 1-2

Darıca Gençlerbirliği-Atlas Maden Çengelköyspor: 0-0

3. Grup

Esenler Erokspor-Gölcükspor: 3-2

Isparta 32-Elazığ Karakoçan: 2-2

Erbaaspor-Yalovaspor: 2-0

Osmaniyespor-Cizrespor: 0-0

Altındağspor-Çatalcaspor: 1-1

Şile Yıldızspor-Arhavispor: 0-1

İçel İdmanyurdu-Çarşambaspor: 1-0

Batman Petrolspor-Somaspor: 2-0

4. Grup

Düzcespor-52 Orduspor: 0-0

Alanya Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-2

Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2

Bayrampaşaspor-Bergama Belediyespor: 0-2

Siirt İl Özel İdaresi-Modafen: 1-0

Silivrispor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-3

Adıyaman 1954-Muğlaspor: 1-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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