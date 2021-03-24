Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

24.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:28
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta müsabakaları sona erdi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta müsabakaları sona erdi.

Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1877 Alemdağspor-Artvin Hopaspor: 1-0

Bucaspor 1928-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Manisaspor-Kızılcabölükspor: 0-0

Arnavutköy Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-2

Belediye Derincespor-Çankaya: 3-1

Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Ofspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-1

Payasspor-Antalya Kemerspor: 1-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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