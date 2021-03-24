Futbol: Misli.com 3. Lig
24.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:28
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta müsabakaları sona erdi.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta müsabakaları sona erdi.
Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1877 Alemdağspor-Artvin Hopaspor: 1-0
Bucaspor 1928-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Manisaspor-Kızılcabölükspor: 0-0
Arnavutköy Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-2
Belediye Derincespor-Çankaya: 3-1
Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Ofspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-1
Payasspor-Antalya Kemerspor: 1-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür