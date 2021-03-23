Futbol: Misli.com 3. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Misli.com 3. Lig

23.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:11
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta maçları yarın, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları 25 Mart Perşembe günü yapılacak.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta maçları yarın, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları 25 Mart Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı saat 14.00'te başlayacak maçların programı şöyle:

1. Grup

Yarın:

1877 Alemdağspor-Artvin Hopaspor (Alemdağ)

Bucaspor 1928-Nevşehir Belediyespor (Yeni Buca)

Manisaspor-Kızılcabölükspor (Manisa 19 Mayıs)

Arnavutköy Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Bolluca)

Belediye Derincespor-Çankaya (Belediye Derince)

Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor (Diyarbakır)

Ofspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Stadı henüz açıklanmadı)

Payasspor-Antalya Kemerspor (Payas İlçe)

2. Grup

25 Mart Perşembe:

Ceyhanspor-Kahta 02 Spor (Ceyhan İlçe)

Fethiyespor-Mardin Fosfatspor (Fethiye İlçe)

Yomraspor-İskenderun (Yomra)

Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Kütahyaspor (Tepecik Şenol Güneş)

Karaman Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Kemal Kaynaş)

Tekirdağspor-Tokatspor (Namık Kemal)

Yozgatspor 1959-Ağrı 1970 (Sorgun İlçe)

Darıca Gençlerbirliği-Atlas Maden Çengelköyspor (Darıca İlçe)

3. Grup

25 Mart Perşembe:

Esenler Erokspor-Gölcükspor (Esenler Erokspor)

Isparta 32 Spor-Elazığ Karakoçan (Isparta Atatürk)

Erbaaspor-Yalovaspor (Erbaa)

Osmaniyespor-Cizrespor (7 Ocak)

Altındağspor-Çatalcaspor (Çubuk İlçe)

Şile Yıldızspor-Arhavispor (Şile)

İçel İdmanyurdu-Çarşambaspor (Mersin)

Batman Petrolspor-Somaspor (Batman Yeni Şehir)

4. Grup

25 Mart Perşembe:

Düzcespor-52 Orduspor (Düzce 18 Temmuz)

Alanyaspor Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

Bayrampaşaspor-Bergama Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

Siirt İl Özel İdare-Modafen (Siirt Atatürk)

Silivrispor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Silivri)

Adıyaman 1954-Muğlaspor (Adıyaman Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Merve Dizdar Türkan Şoray Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 3. Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 11:12:12. #1.14#
title