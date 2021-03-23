Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta maçları yarın, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları 25 Mart Perşembe günü yapılacak.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta maçları yarın, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları 25 Mart Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı saat 14.00'te başlayacak maçların programı şöyle:

1. Grup

Yarın:

1877 Alemdağspor-Artvin Hopaspor (Alemdağ)

Bucaspor 1928-Nevşehir Belediyespor (Yeni Buca)

Manisaspor-Kızılcabölükspor (Manisa 19 Mayıs)

Arnavutköy Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Bolluca)

Belediye Derincespor-Çankaya (Belediye Derince)

Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor (Diyarbakır)

Ofspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Stadı henüz açıklanmadı)

Payasspor-Antalya Kemerspor (Payas İlçe)

2. Grup

25 Mart Perşembe:

Ceyhanspor-Kahta 02 Spor (Ceyhan İlçe)

Fethiyespor-Mardin Fosfatspor (Fethiye İlçe)

Yomraspor-İskenderun (Yomra)

Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Kütahyaspor (Tepecik Şenol Güneş)

Karaman Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Kemal Kaynaş)

Tekirdağspor-Tokatspor (Namık Kemal)

Yozgatspor 1959-Ağrı 1970 (Sorgun İlçe)

Darıca Gençlerbirliği-Atlas Maden Çengelköyspor (Darıca İlçe)

3. Grup

25 Mart Perşembe:

Esenler Erokspor-Gölcükspor (Esenler Erokspor)

Isparta 32 Spor-Elazığ Karakoçan (Isparta Atatürk)

Erbaaspor-Yalovaspor (Erbaa)

Osmaniyespor-Cizrespor (7 Ocak)

Altındağspor-Çatalcaspor (Çubuk İlçe)

Şile Yıldızspor-Arhavispor (Şile)

İçel İdmanyurdu-Çarşambaspor (Mersin)

Batman Petrolspor-Somaspor (Batman Yeni Şehir)

4. Grup

25 Mart Perşembe:

Düzcespor-52 Orduspor (Düzce 18 Temmuz)

Alanyaspor Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

Bayrampaşaspor-Bergama Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

Siirt İl Özel İdare-Modafen (Siirt Atatürk)

Silivrispor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Silivri)

Adıyaman 1954-Muğlaspor (Adıyaman Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar