Futbol: Misli.com 3. Lig
Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Grup'ta 27. hafta müsabakaları tamamlandı.
Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Grup'ta 27. hafta müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
2. Grup
Kahta 02-Fethiyespor: 1-2
Atlas Maden Çengelköyspor-Nazilli Belediyespor: 2-2
Ağrı 1970-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Tokatspor-Yozgatspor 1959: 2-1
Halide Edip Adıvarspor-Tekirdağspor: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Karaman Belediyespor: 1-1
İskenderun-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
Mardin Fosfatspor-Yomraspor: 2-2
3. Grup
Cizrespor-Altındağspor: 3-2
Yalovaspor-Osmaniyespor: 0-2
Elazığ Karakoçan-Erbaaspor: 1-0
Gölcükspor-Isparta 32: 3-1
Somaspor-Karşıyaka: 4-1
Çarşambaspor-Batman Petrolspor: 2-0
Arhavispor-İçel İdmanyurdu: 1-1
Çatalcaspor-Şile Yıldızspor: 1-0
4. Grup
Bergama Belediyespor-Siirt İl Özel İdare: 3-1
68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa: 0-2
1954 Kelkit Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2
Sultanbeyli Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-0
52 Orduspor-Alanya Kestelspor: 3-0
Muğlaspor-Kozanspor: 1-2
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Adıyaman 1954: 0-0
Modafen-Silivrispor: 4-0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan