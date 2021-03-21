Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

21.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:53
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Grup'ta 27. hafta müsabakaları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Grup'ta 27. hafta müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup

Kahta 02-Fethiyespor: 1-2

Atlas Maden Çengelköyspor-Nazilli Belediyespor: 2-2

Ağrı 1970-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Tokatspor-Yozgatspor 1959: 2-1

Halide Edip Adıvarspor-Tekirdağspor: 1-0

Belediye Kütahyaspor-Karaman Belediyespor: 1-1

İskenderun-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Mardin Fosfatspor-Yomraspor: 2-2

3. Grup

Cizrespor-Altındağspor: 3-2

Yalovaspor-Osmaniyespor: 0-2

Elazığ Karakoçan-Erbaaspor: 1-0

Gölcükspor-Isparta 32: 3-1

Somaspor-Karşıyaka: 4-1

Çarşambaspor-Batman Petrolspor: 2-0

Arhavispor-İçel İdmanyurdu: 1-1

Çatalcaspor-Şile Yıldızspor: 1-0

4. Grup

Bergama Belediyespor-Siirt İl Özel İdare: 3-1

68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa: 0-2

1954 Kelkit Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2

Sultanbeyli Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-0

52 Orduspor-Alanya Kestelspor: 3-0

Muğlaspor-Kozanspor: 1-2

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Adıyaman 1954: 0-0

Modafen-Silivrispor: 4-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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