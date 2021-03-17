Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 26. hafta müsabakaları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 26. hafta müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-0

Kızılcabölükspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-0

Nevşehir Belediyespor-Manisaspor: 3-1

Artvin Hopaspor-Bucaspor 1928: 0-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Antalya Kemerspor: 3-2

Fatsa Belediyespor-Ofspor: 1-1

Çankaya-Diyarbekirspor: 0-3

1877 Alemdağspor-Payasspor: 4-1

2. Grup

Fethiyespor-Ceyhanspor: 3-0

Yomraspor-Kahta 02: 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Mardin Fosfatspor: 0-0

Karaman Belediyespor-İskenderun: 0-1

Tekirdağspor-Belediye Kütahyaspor: 3-4

Yozgatspor 1959-Halide Edip Adıvarspor: 0-1

Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor: 2-0

Nazilli Belediyespor-Ağrı 1970: 1-2

3. Grup

Isparta 32-Esenler Erokspor: 0-2

Erbaaspor-Gölcükspor: 1-0

Osmaniyespor-Elazığ Karakoçan: 1-3

Altındağspor-Yalovaspor: 1-1

Şile Yıldızspor-Cizrespor: 2-2

İçel İdmanyurdu-Çatalcaspor: 0-0

Batman Petrolspor-Arhavispor: 1-1

Karşıyaka-Çarşambaspor: 2-1

4. Grup

Alanya Kestelspor-Düzcespor: 0-2

Bursa Yıldırımspor-52 Orduspor: 2-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0

Bayrampaşa-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor: 2-0

Silivrispor-Bergama Belediyespor: 1-1

Adıyaman 1954-Modafen: 4-1

Kozanspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan