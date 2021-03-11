Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

11.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:15
Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 22'nci, 2 ve 3. Grup'ta ise 25. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 22'nci, 2 ve 3. Grup'ta ise 25. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. Lig'de üç grupta alınan sonuçlar:

1. Grup

Manisaspor-Artvin Hopaspor: 0-4

Payasspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-2

Antalya Kemerspor-Fatsa Belediyespor: 0-1

Bucaspor 1928-1877 Alemdağspor: 2-0

Arnavutköy Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 2-1

Belediye Derincespor-Kızılcabölükspor: 0-2

Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-3

Ofspor-Çankaya: 3-0

2. Grup

İskenderun-Tekirdağspor: 3-0

Mardin Fosfatspor-Karaman Belediyespor: 1-0

Kahta 02-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Ceyhanspor-Yomraspor: 1-1

Ağrı 1970-Atlas Maden Çengelköyspor: 1-0

Tokatspor-Nazilli Belediyespor: 1-1

Halide Edip Adıvarspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Not: Belediye Kütahyaspor-Yozgatspor 1959 karşılaşması yarın saat 14.00'te Dumlupınar Stadı'nda oynanacak.

3. Grup

Çarşambaspor-Somaspor: 3-3

Arhavispor-Karşıyaka: 2-1

Çatalcaspor-Batman Petrolspor: 0-0

Cizrespor-İçel İdmanyurdu: 2-2

Yalovaspor-Şile Yıldızspor: 1-2

Elazığ Karakoçan-Altındağspor: 1-1

Gölcükspor-Osmaniyespor: 1-2

Esenler Erokspor-Erbaaspor: 3-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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