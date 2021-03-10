Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

10.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:19
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta maçları oynandı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta maçları oynandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Sultanbeyli Belediyespor-Bayrampaşaspor: 0-3

1954 Kelkit Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

52 Orduspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2

Düzcespor-Bursa Yıldırımspor: 4-2

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Muğlaspor: 2-3

Modafen-Kozanspor: 2-0

Bergama Belediyespor-Adıyaman 1954: 1-2

68 Aksaray Belediyespor-Silivrispor: 1-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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