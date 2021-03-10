Futbol: Misli.com 3. Lig
10.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:19
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta maçları oynandı.
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta maçları oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Sultanbeyli Belediyespor-Bayrampaşaspor: 0-3
1954 Kelkit Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0
52 Orduspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2
Düzcespor-Bursa Yıldırımspor: 4-2
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Muğlaspor: 2-3
Modafen-Kozanspor: 2-0
Bergama Belediyespor-Adıyaman 1954: 1-2
68 Aksaray Belediyespor-Silivrispor: 1-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan