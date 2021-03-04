Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

04.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:40
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta maçları oynandı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta maçları oynandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Siirt İl Özel İdaresi-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1

Silivrispor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Adıyaman 1954-68 Aksaray Belediyespor: 0-1

Kozanspor-Bergama Belediyespor: 0-0

Muğlaspor-Modafen: 1-1

Bursa Yıldırımspor-Alanya Kestelspor: 1-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Düzcespor: 1-2

Bayrampaşaspor-52 Orduspor: 0-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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