Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

03.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:39
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 21. hafta, 2 ve 3. gruplarda ise 24. hafta maçları oynandı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 21. hafta, 2 ve 3. gruplarda ise 24. hafta maçları oynandı.

4. Grup'ta 24. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Bucaspor 1928-Payasspor: 3-0

Nevşehir Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-1

Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor: 1-1

1877 Alemdağspor-Manisaspor: 2-1

Fatsa Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0

Çankaya-Antalya Kemerspor: 1-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor: 1-3

Kızılcabölükspor-Diyarbekirspor: 0-1

2. Grup:

Yomraspor-Fethiyespor: 2-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Ceyhanspor: 4-1

Karaman Belediyespor-Kahta 02: 1-1

Tekirdağspor-Mardin Fosfatspor: 1-1

Yozgatspor 1959-İskenderun: 0-4

Darıca Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor: 0-1

Nazilli Belediyespor-Halide Edip Adıvar: 1-1

Atlas Maden Çengelköyspor-Tokatspor: 3-0

3. Grup

Osmaniyespor-Esenler Erokspor: 2-0

Altındağspor-Gölcükspor: 3-1

Şile Yıldızspor-Elazığ Karakoçan: 3-1

İçel İdmanyurdu-Yalovaspor: 2-1

Batman Petrolspor-Cizrespor: 1-1

Karşıyaka-Çatalcaspor: 3-3

Somaspor-Arhavispor: 3-0

Erbaaspor-Isparta 32: 3-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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