Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 21. hafta, 2 ve 3. gruplarda ise 24. hafta maçları yarın oynanacak.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 21. hafta, 2 ve 3. gruplarda ise 24. hafta maçları yarın oynanacak. 4. Grup'ta 24. hafta müsabakaları 4 Mart Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda maçların programı şöyle:

1. Grup

Yarın:

13.00 Bucaspor 1928-Payasspor (Yeni Buca)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Belediye Derincespor (Nevşehir Gazi)

14.00 Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor (Hopa İlçe)

14.00 1877 Alemdağspor-Manisaspor (Alemdağ)

14.00 Fatsa Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Fatsa)

14.00 Çankaya-Antalya Kemerspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.00 Kızılcabölükspor-Diyarbekirspor (Denizli Atatürk)

2. Grup

Yarın:

14.00 Yomraspor-Fethiyespor (Yomra İlçe)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Ceyhanspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)

14.00 Tekirdağspor-Mardin Fosfatspor (Namık Kemal)

14.00 Yozgatspor 1959-İskenderun (Sorgun)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor (Darıca İlçe)

14.00 Nazilli Belediyespor-Halide Edip Adıvar (Nazilli İlçe)

14.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Tokatspor (Stadı açıklanmadı)

3. Grup

Yarın:

13.00 Osmaniyespor-Esenler Erokspor (7 Ocak)

14.00 Altındağspor-Gölcükspor (Çubuk)

14.00 Şile Yıldızspor-Elazığ Karakoçan (Şile)

14.00 İçel İdmanyurdu-Yalovaspor (Mersin)

14.00 Batman Petrolspor-Cizrespor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Karşıyaka-Çatalcaspor (İzmir Atatürk)

14.00 Somaspor-Arhavispor (Soma Atatürk)

14.00 Erbaaspor-Isparta 32 Spor (Erbaa)

4. Grup

4 Mart Perşembe:

12.00 Siirt İl Özel İdare-Sultanbeyli Belediyespor (Siirt Atatürk)

14.00 Silivrispor-1954 Kelkit Belediyespor (Silivri)

14.00 Adıyaman 1954-68 Aksaray Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Kozanspor-Bergama Belediyespor (İsmet Atlı)

14.00 Muğlaspor-Modafen (Muğla Atatürk)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Alanya Kestelspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Düzcespor (Şanlıurfa GAP)

14.00 Bayrampaşa-52 Orduspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar