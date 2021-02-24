Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

24.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:31
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:

1. Grup:

Manisaspor-Bucaspor 1928 (Manisa 19 Mayıs)

Arnavutköy Belediyespor-1877 Alemdağspor (Bolluca)

Belediye Derincespor-Artvin Hopaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

Diyarbekirspor-Nevşehir Belediyespor (Diyarbakır)

Ofspor-Kızılcabölükspor (Of İlçe)

Antalya Kemerspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kemer İlçe)

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Çankaya (Edirne 25 Kasım)

Payasspor-Fatsa Belediyespor (Payas İlçe)

2. Grup:

Kahta 02-Tekirdağspor (Kahta İlçe)

Ceyhanspor-Karaman Belediyespor (Ceyhan İlçe)

Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Fethiye İlçe)

Tokatspor-Ağrı 1970 (Tokat Gaziosmanpaşa)

Halide Edip Adıvarspor-Çengelköy (Maltepe Hasan Polat)

Belediye Kütahyaspor-Nazilli Belediyespor (Dumlupınar)

İskenderun-Darıca Gençlerbirliği (İskenderun 5 Temmuz)

Mardin Fosfatspor-Yozgatspor 1959 (Mardin 21 Kasım)

3. Grup:

Gölcükspor-Şile Yıldızspor (Gölcük Şehir)

Esenler Erokspor-Altındağspor (Esenler Erokspor)

Isparta 32-Osmaniyespor (Isparta Atatürk)

Arhavispor-Çarşambaspor (Arhavi İlçe)

Çatalcaspor-Somaspor (Tepecik Şenol Güneş)

Cizrespor-Karşıyaka (Cizre Hamit Özalp)

Yalovaspor-Batman Petrolspor (Yalova Atatürk)

Elazığ Karakoçan-İçel İdmanyurdu (Elazığ Doğukent)

4. Grup:

52 Orduspor-Siirt İl Özel İdaresi (19 Eylül)

Düzcespor-Bayrampaşaspor (Düzce 18 Temmuz)

Alanya Kestelspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

Modafen-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Alemdağ)

Bergama Belediyespor-Muğlaspor (Bergama 14 Eylül)

68 Aksaray Belediyespor-Kozanspor (Dağılgan)

1954 Kelkit Belediyespor-Adıyaman 1954 (Kelkit İlçe)

Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor (Sultanbeyli Gölet)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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