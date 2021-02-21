Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

21.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:37
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Grup'ta 22. hafta maçları yapıldı.

Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Grup'ta 22. hafta maçları yapıldı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup:

Büyükçekmece Tepecikspor-Yomraspor: 1-2

Karaman Belediyespor-Fethiyespor: 0-2

Tekirdağspor-Ceyhanspor: 1-1

Yozgatspor 1959-Kahta 02: 1-2

Darıca Gençlerbirliği-Mardin Fosfatspor: 0-0

Nazilli Belediyespor-İskenderun: 3-1

Çengelköy Futbol Yatırımları-Belediye Kütahyaspor: 2-3

Ağrı 1970-Halide Edip Adıvarspor: 1-2

3. Grup:

Osmaniyespor-Erbaaspor: 0-1

Altındağspor-Isparta 32: 1-0

Şile Yıldızspor-Esenler Erokspor: 1-1

İçel İdmanyurdu-Gölcükspor: 3-0

Batman Petrolspor-Elazığ Karakoçan: 4-2

Karşıyaka-Yalovaspor: 3-2

Somaspor-Cizrespor: 1-0

Çarşambaspor-Çatalcaspor: 2-1

4. Grup:

Siirt İl Özel İdare-Düzcespor: 1-0

Silivrispor-52 Orduspor: 3-2

Adıyaman 1954-Sultanbeyli Belediyespor: 3-1

Kozanspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Muğlaspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-4

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bergama Belediyespor: 1-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 0-0

Bayrampaşa-Alanya Kestelspor: 1-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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