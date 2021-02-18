Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

18.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:32
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 2. Grup 21. hafta mücadelesinde Halide Edip Adıvarspor, Tokatspor'u 3-1 yendi.

Misli.com 3. Lig 2. Grup 21. hafta mücadelesinde Halide Edip Adıvarspor, Tokatspor'u 3-1 yendi.

Hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor, Çankaya-Fatsa Belediyespor, 3. Grup'ta Gölcükspor-Batman Petrolspor ve 4. Grup'ta Bergama Belediyespor-Modafen ile Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor maçları ise hava şartları nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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