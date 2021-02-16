Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19, 2, 3 ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları yarın oynanacak.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19, 2, 3 ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:

1. Grup:

12.00 Manisaspor-Payasspor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Çankaya-Fatsa Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor (Yeni Buca)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)

13.00 Artvin Hopaspor-Diyarbekirspor (Hopa İlçe)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Ofspor (Nevşehir Gazi)

13.00 Kızılcabölükspor-Antalya Kemerspor (Denizli Atatürk)

2. Grup:

13.00 Fethiyespor-Tekirdağspor (Fethiye İlçe)

13.00 Halide Edip Adıvarspor-Tokatspor (Maltepe Hasan Polat)

13.00 Mardin Fosfatspor-Nazilli Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

13.00 Yomraspor-Karaman Belediyespor (Yomra İlçe)

13.00 Kahta 02-Darıca Gençlerbirliği (Kahta İlçe)

13.00 İskenderun-Çengelköy Futbol Yatırımları (İskenderun 5 Temmuz)

13.00 Ceyhanspor-Yozgatspor 1959 (Ceyhan İlçe)

13.00 Belediye Kütahyaspor-Ağrı1970 (Dumlupınar)

3. Grup:

13.00 Gölcükspor-Batman Petrolspor (Gölcük Şehir)

13.00 Isparta 32-Şile Yıldızspor (Isparta Atatürk)

13.00 Yalovaspor-Somaspor (Yalova Atatürk)

13.00 Erbaaspor-Altındağspor (Erbaa İlçe)

13.00 Elazığ Karakoçan-Karşıyaka (Elazığ Doğukent)

13.00 Cizrespor-Çarşambaspor (Cizre Hamit Özalp)

13.00 Esenler Erokspor-İçel İdmanyurdu (Esenler Erokspor)

13.00 Çatalcaspor-Arhavispor (Tepecik Şenol Güneş)

4. Grup:

13.00 Bursa Yıldırımspor-Bayrampaşa (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Düzcespor-Silivrispor (Düzce 18 Temmuz)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor (Kelkit İlçe)

13.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Dağılgan)

13.00 52 Orduspor-Adıyaman 1954 (19 Eylül)

13.00 Bergama Belediyespor-Modafen (Bergama 14 Eylül)

13.00 Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi (Alanya Milli Egemenlik)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul