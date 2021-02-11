Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

11.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:09
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta maçları oynandı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta maçları oynandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Arnavutköy Belediyespor-Manisaspor: 0-0

Payasspor-Çankaya: 0-0

Ofspor-Artvin Hopaspor: 0-2

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Kızılcabölükspor: 1-2

Belediye Derincespor-Bucaspor 1928: 1-1

Fatsa Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-2

Antalya Kemerspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Diyarbekirspor-1877 Alemdağspor: 1-0

2. Grup:

Yozgatspor 1959-Fethiyespor: 2-4

Tokatspor-Belediye Kütahyaspor: 1-5

Tekirdağspor-Yomraspor: 0-1

Darıca Gençlerbirliği-Ceyhanspor: 0-1

Karaman Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-2

Ağrı 1970-İskenderun: 1-0

Nazilli Belediyespor-Kahta 02: 1-0

Çengelköy Futbol Yatırımları- Mardin Fosfatspor: 3-0

3. Grup:

Batman Petrolspor-Esenler Erokspor: 0-0

İçel İdmanyurdu-Isparta 32: 0-1

Altındağ-Osmaniyespor: 1-1

Çarşambaspor-Yalovaspor: 1-2

Karşıyaka-Gölcükspor: 0-2

Şile Yıldızspor-Erbaaspor: 1-0

Arhavispor-Cizrespor: 2-1

Somaspor-Elazığ Karakoçan: 3-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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