Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

10.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:28
Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 20. hafta maçları tamamlandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 20. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bayrampaşa-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-2

Kozanspor-52 Orduspor: 0-0

Modafen-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Siirt İl Özel İdaresi-Bursa Yıldırımspor: 0-2

Adıyaman 1954-Düzcespor: 2-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1

Muğlaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Silivrispor-Alanya Kestelspor: 0-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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