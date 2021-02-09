Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2, 3 ve 4. Grup'ta 20. hafta maçları oynanacak.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2, 3 ve 4. Grup'ta 20. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:

1. Grup:

11 Şubat Perşembe

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Manisaspor (Bolluca)

13.00 Payasspor-Çankaya (Payas İlçe)

13.00 Ofspor-Artvin Hopaspor (Of İlçe)

13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Kızılcabölükspor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Belediye Derincespor-Bucaspor 1928 (Belediye Derince Doğal Çim Saha)

13.00 Fatsa Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Fatsa İlçe)

13.00 Antalya Kemerspor-Nevşehir Belediyespor (Kemer İlçe)

13.00 Diyarbekirspor-1877 Alemdağspor (Diyarbakır)

2. Grup:

11 Şubat Perşembe

13.00 Yozgatspor 1959-Fethiyespor (Sorgun İlçe)

13.00 Tokatspor-Belediye Kütahyaspor (Gaziosmanpaşa)

13.00 Tekirdağspor-Yomraspor (Namık Kemal)

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Ceyhanspor (Darıca İlçe)

13.00 Karaman Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Kemal Kaynaş)

13.00 Ağrı 1970-İskenderun (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Nazilli Belediyespor-Kahta 02 (Nazilli İlçe)

13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları- Mardin Fosfatspor (Tepecik Şenol Güneş)

3. Grup:

11 Şubat Perşembe

13.00 Batman Petrolspor-Esenler Erokspor (Batman Yeni Şehir)

13.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 (Mersin)

13.00 Altındağ-Osmaniyespor (Çubuk İlçe)

13.00 Çarşambaspor-Yalovaspor (Çarşamba İlçe)

13.00 Karşıyaka-Gölcükspor (İzmir Atatürk)

13.00 Şile Yıldızspor-Erbaaspor (Şile)

13.00 Arhavispor-Cizrespor (Arhavi İlçe)

13.00 Somaspor-Elazığ Karakoçan (Soma Atatürk)

4. Grup:

Yarın:

12.00 Bayrampaşa-Karbel Karaköprü Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

12.00 Kozanspor-52 Orduspor (İsmet Atlı)

13.00 Modafen-68 Aksaray Belediyespor (Alemdağ)

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Bursa Yıldırımspor (Siirt Atatürk)

13.00 Adıyaman 1954-Düzcespor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-1954 Kelkit Belediyespor (Başpınar)

13.00 Muğlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Muğla Atatürk)

13.00 Silivrispor-Alanya Kestelspor??????? (Silivri)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük