Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

04.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:55
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 17 ve 2 ile 3. gruplarda 19. hafta maçları oynandı.

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 17 ve 2 ile 3. gruplarda 19. hafta maçları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Kızılcabölükspor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Nevşehir Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-0

Manisaspor-Belediye Derincespor: 1-5

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Çankaya: 2-0

Bucaspor 1928-Diyarbekirspor: 1-1

1877 Alemdağspor-Ofspor: 1-2

Artvin Hopaspor-Antalya Kemerspor: 2-0

Arnavutköy Belediyesi-Payasspor: 3-0

2. Grup:

Büyükçekmece Tepecikspor-Tekirdağspor: 2-2

İskenderun-Tokatspor: 1-0

Ceyhanspor-Nazilli Belediyespor: 2-6

Belediye Kütahyaspor-Halide Edip Adıvarspor: 3-3

Fethiyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Kahta 02-Çengelköy Futbol Yatırımları: 1-1

Yomraspor-Yozgatspor 1959: 2-1

Mardin Fosfatspor-Ağrı 1970: 1-0

3. Grup:

Isparta 32-Batman Petrolspor: 2-0

Osmaniyespor-Şile Yıldızspor: 3-2

Gölcükspor-Somaspor: 0-0

Esenler Erokspor-Karşıyaka: 1-0

Elazığ Karakoçan-Çarşambaspor: 1-1

Erbaaspor-İçel İdmanyurdu: 2-2

Yalovaspor-Arhavispor: 0-0

Cizrespor-Çatalcaspor: 0-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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