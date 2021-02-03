Futbol: Misli.com 3. Lig
03.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:40
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta müsabakaları yapıldı.
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta müsabakaları yapıldı.
Grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bursa Yıldırımspor-Silivrispor: 1-4
52 Orduspor-Muğlaspor: 0-0
68 Aksaray Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0
Düzcespor-Kozanspor: 1-0
Sultanbeyli Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0
Alanya Kestelspor-Adıyaman 1954: 1-1
1954 Kelkit Belediyespor-Modafen: 4-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar