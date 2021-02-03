Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

03.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:40
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta müsabakaları yapıldı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta müsabakaları yapıldı.

Grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bursa Yıldırımspor-Silivrispor: 1-4

52 Orduspor-Muğlaspor: 0-0

68 Aksaray Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0

Düzcespor-Kozanspor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

Alanya Kestelspor-Adıyaman 1954: 1-1

1954 Kelkit Belediyespor-Modafen: 4-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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