Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

28.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:47
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 16'ncı, 2 ve 3. Gruplarda ise 18'inci hafta müsabakaları yapıldı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 16'ncı, 2 ve 3. Gruplarda ise 18'inci hafta müsabakaları yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Artvin Hopaspor: 1-1

Fatsa Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 0-0

Çankaya FK-Kızılcabölükspor: 0-1

Payasspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-2

Belediye Derincespor-Arnavutköy Belediyespor: 4-0

Diyarbekirspor-Manisaspor: 2-1

Ofspor-Bucaspor 1928: 1-1

Antalya Kemerspor-1877 Alemdağspor: 1-0

2. Grup:

Tekirdağspor-Karaman Belediyespor: 2-2

Yozgatspor 1959-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-2

Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor: 2-0

Nazilli Belediyespor-Fethiyespor: 1-1

Çengelköy Futbol Yatırımları-Ceyhanspor: 2-5

Ağrı 1970-Kahta 02: 0-0

Tokatspor-Mardin Fosfatspor: 2-1

Halide Edip Adıvarspor-İskenderun Futbol Kulübü: 1-2

3. Grup:

Şile Yıldızspor-Altındağ: 1-1

İçel İdmanyurdu-Osmaniyespor FK: 0-1

Batman Petrolspor-Erbaaspor: 0-0

Karşıyaka-Isparta 32: 0-2

Somaspor-Esenler Erokspor: 4-2

Çarşambaspor-Gölcükspor: 0-0

Arhavispor-Elazığ Karakoçan FK: 2-0

Çatalcaspor-Yalovaspor: 0-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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