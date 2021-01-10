Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 4. Grup 10 ve 13. hafta erteleme maçları oynandı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup 10 ve 13. hafta erteleme maçları oynandı.

Onuncu haftanın erteleme maçında, Kozanspor sahasında Muğlaspor'u 3-1 yendi.

On üçüncü haftanın erteleme karşılaşmalarında ise Bayrampaşa deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 2-0 yenerken, Bergama Belediyespor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever