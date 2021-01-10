Futbol: Misli.com 3. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Misli.com 3. Lig

10.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:13
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 4. Grup 10 ve 13. hafta erteleme maçları oynandı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup 10 ve 13. hafta erteleme maçları oynandı.

Onuncu haftanın erteleme maçında, Kozanspor sahasında Muğlaspor'u 3-1 yendi.

On üçüncü haftanın erteleme karşılaşmalarında ise Bayrampaşa deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 2-0 yenerken, Bergama Belediyespor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Fikri Sağlar Fahrettin Koca
Magazin Kanye West Özge Özder Prens William Murat Dalkılıç
Spor Gökhan Gönül Samet Aybaba Emre Taşdemir Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Türk Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 3. Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 15:16:22. #1.15#
title