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Futbol: Misli.com 3. Lig

07.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:04
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de sezonun ilk yarısı, 4. Grup'ta oynanan tek maçla tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de sezonun ilk yarısı, 4. Grup'ta oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligin 17. haftası, 4. Grup'ta yapılan Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor müsabakasıyla sona erdi. Kırıkkale'deki Başpınar Stadı'nda oynanan karşılamayı konuk takım 2-1 kazandı.

Öte yandan, 4. Grup'ta 10. haftadan 1, 13. haftadan ise 2 erteleme maçı 10 Ocak Pazar günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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