Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

31.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:09
Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 16. haftası 3. ve 4. Grup'ta oynanan toplam 4 maçla tamamlandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 16. haftası 3. ve 4. Grup'ta oynanan toplam 4 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

3. Grup:

Elazığ Karakoçan FK-Cizrespor: 0-0

4. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Kozanspor FK: 2-2

Alanya Kestelspor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-0

Düzcespor-Modafen: 2-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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