Futbol: Misli.com 3. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Misli.com 3. Lig

30.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:41
Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 16. hafta maçlarına devam edildi.

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 16. hafta maçlarına devam edildi.

Ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup

Tekirdağspor-Yozgatspor 1959 FK: 1-1

Karaman Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor: 0-1

Yomraspor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 2-1

Fethiyespor-Ağrı 1970: 4-1

Ceyhanspor-Tokatspor: 2-0

Kahta 02-Halide Edip Adıvarspor: 3-0

Mardin Fosfatspor-Belediye Kütahyaspor: 1-2

3. Grup

Osmaniyespor FK-Karşıyaka: 3-1

Erbaaspor-Somaspor: 2-2

Isparta 32-Çarşambaspor: 1-1

Gölcükspor-Çatalcaspor: 1-0

Şile Yıldızspor-İçel İdmanyurdu: 1-2

Altındağspor-Batman Petrolspor: 2-0

4. Grup

Siirt İl Özel İdare-Silivrispor: 1-0

Bayrampaşaspor-Adıyaman 1954: 0-0

Bursa Yıldırımspor-Muğlaspor: 2-0

52 Orduspor FK-Bergama Belediyespor: 1-1

Sultanbeyli Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 0-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Müge Anlı Coşkun Sabah Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Güven Yalçın Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Halis Özkahya
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 3. Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:41:52. #1.14#
title