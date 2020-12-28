Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 16. hafta mücadelesi, 3. grupta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

1. Grup'ta ise 10. haftadan ertelenen Arnavutköy Belediyespor-Çankaya FK müsabakası da yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

2. Grup

30 Aralık Çarşamba:

13.00 Tekirdağspor-Yozgatspor 1959 FK (Namık Kemal)

13.00 Karaman Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Kemal Kaynaş)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Yomraspor-Çengelköy Futbol Yatırımları (Yomra İlçe)

13.00 Fethiyespor-Ağrı 1970 (Fethiye İlçe)

13.00 Ceyhanspor-Tokatspor (Ceyhan İlçe)

13.00 Kahta 02-Halide Edip Adıvarspor (Kahta İlçe)

13.00 Mardin Fosfatspor-Belediye Kütahyaspor (Mardin 21 Kasım)

3. Grup

Yarın:

13.00 Esenler Erokspor-Arhavispor (Vefa)

30 Aralık Çarşamba:

12.00 Osmaniyespor FK-Karşıyaka (Osmaniye 7 Ocak)

13.00 Erbaaspor-Somaspor (Erbaa İlçe)

13.00 Isparta 32-Çarşambaspor (Isparta Atatürk)

13.00 Gölcükspor-Çatalcaspor (Gölcük Şehir)

13.00 Şile Yıldızspor-İçel İdmanyurdu (Şile)

13.00 Altındağspor-Batman Petrolspor (Çubuk İlçe)

13.00 Elazığ Karakoçan FK-Cizrespor (Elazığ Doğukent)

4. Grup

30 Aralık Çarşamba:

12.00 Siirt İl Özel İdare-Silivrispor (Siirt Atatürk)

13.00 Bayrampaşaspor-Adıyaman 1954 (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Bursa Yıldırımspor-Muğlaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 52 Orduspor FK-Bergama Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Sultanbeyli Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

31 Aralık Perşembe:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kozanspor FK (Faruk Çelik)

13.00 Alanya Kestelspor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Düzcespor-Modafen (Düzce 18 Temmuz)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür