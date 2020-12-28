Futbol: Misli.com 3. Lig
Futbolda Misli.com 3. Lig'de 16. hafta mücadelesi, 3. grupta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Futbolda Misli.com 3. Lig'de 16. hafta mücadelesi, 3. grupta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
1. Grup'ta ise 10. haftadan ertelenen Arnavutköy Belediyespor-Çankaya FK müsabakası da yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:
2. Grup
30 Aralık Çarşamba:
13.00 Tekirdağspor-Yozgatspor 1959 FK (Namık Kemal)
13.00 Karaman Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Kemal Kaynaş)
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 Yomraspor-Çengelköy Futbol Yatırımları (Yomra İlçe)
13.00 Fethiyespor-Ağrı 1970 (Fethiye İlçe)
13.00 Ceyhanspor-Tokatspor (Ceyhan İlçe)
13.00 Kahta 02-Halide Edip Adıvarspor (Kahta İlçe)
13.00 Mardin Fosfatspor-Belediye Kütahyaspor (Mardin 21 Kasım)
3. Grup
Yarın:
13.00 Esenler Erokspor-Arhavispor (Vefa)
30 Aralık Çarşamba:
12.00 Osmaniyespor FK-Karşıyaka (Osmaniye 7 Ocak)
13.00 Erbaaspor-Somaspor (Erbaa İlçe)
13.00 Isparta 32-Çarşambaspor (Isparta Atatürk)
13.00 Gölcükspor-Çatalcaspor (Gölcük Şehir)
13.00 Şile Yıldızspor-İçel İdmanyurdu (Şile)
13.00 Altındağspor-Batman Petrolspor (Çubuk İlçe)
13.00 Elazığ Karakoçan FK-Cizrespor (Elazığ Doğukent)
4. Grup
30 Aralık Çarşamba:
12.00 Siirt İl Özel İdare-Silivrispor (Siirt Atatürk)
13.00 Bayrampaşaspor-Adıyaman 1954 (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Bursa Yıldırımspor-Muğlaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
13.00 52 Orduspor FK-Bergama Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
13.00 Sultanbeyli Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
31 Aralık Perşembe:
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kozanspor FK (Faruk Çelik)
13.00 Alanya Kestelspor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Alanya Milli Egemenlik)
13.00 Düzcespor-Modafen (Düzce 18 Temmuz)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür