Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

20.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:39
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 14. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de 14. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Lige birinci, ikinci ve üçüncü grupta oynanan müsabakalarla devam edildi.

Yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Belediye Derincespor-Diyarbekirspor: 0-0

Manisaspor-Antalya Kemerspor: 1-1

Bucaspor 1928-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1

1877 Alemdağspor-Fatsa Belediyespor: 3-2

Artvin Hopaspor-Çankaya FK: 1-3

Nevşehir Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1

Kızılcabölükspor-Payasspor: 0-0

Not: Arnavutköy Belediyespor-Ofspor karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

2. Grup:

Tekirdağspor-Nazilli Belediyespor: 0-1

Karaman Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 3-3

Büyükçekmece Tepecikspor-Ağrı 1970: 5-0

Yomraspor-Tokatspor: 1-0

Fethiyespor-Halide Edip Adıvarspor: 4-0

Ceyhanspor-Belediye Kütahyaspor: 0-0

Kahta 02-İskenderun FK: 2-2

Yozgatspor 1959-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

3. Grup:

Şile Yıldızspor-Karşıyaka: 0-2

Altındağspor-Somaspor: 1-4

Osmaniyespor-Çarşambaspor: 0-0

Erbaaspor-Arhavispor: 1-3

Isparta 32-Çatalcaspor: 2-0

Esenler Erokspor-Cizrespor: 7-0

Gölcükspor-Yalovaspor: 1-0

İçel İdmanyurdu-Batman Petrolspor: 3-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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