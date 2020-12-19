Futbol: Misli.com 3. Lig
19.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:28
Futbolda Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 14. hafta maçları tamamlandı.
Futbolda Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 14. hafta maçları tamamlandı.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Siirt İl Özel İdaresi-Kozanspor FK: 0-0
Bayrampaşa-Muğlaspor: 0-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-5
Bursa Yıldırımspor-Modafen: 2-0
Alanya Kestelspor-Bergama Belediyespor: 5-0
Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2
52 Orduspor FK-1954 Kelkit Belediyespor: 3-0
Silivrispor-Adıyaman 1954 Spor: 1-1
Not: Sultanbeyli Belediyespor haftayı bay geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever