Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

19.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:28
Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 14. hafta maçları tamamlandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 14. hafta maçları tamamlandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Siirt İl Özel İdaresi-Kozanspor FK: 0-0

Bayrampaşa-Muğlaspor: 0-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-5

Bursa Yıldırımspor-Modafen: 2-0

Alanya Kestelspor-Bergama Belediyespor: 5-0

Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2

52 Orduspor FK-1954 Kelkit Belediyespor: 3-0

Silivrispor-Adıyaman 1954 Spor: 1-1

Not: Sultanbeyli Belediyespor haftayı bay geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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