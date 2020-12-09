Futbol: Misli.com 3. Lig
09.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:46
Futbolda Misli.com 3. Lig'in 13. haftasında 4. Grup'ta 5 maç oynandı.
Futbolda Misli.com 3. Lig'in 13. haftasında 4. Grup'ta 5 maç oynandı.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Muğlaspor-Siirt İl Özel İdare Spor: 0-1
Sultanbeyli Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-0
1954 Kelkit Belediyespor-Düzcespor: 2-0
68 Aksaray Belediyespor-Alanya Kestelspor: 3-0
Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-2
Not: Kozanspor FK-Silivrispor, Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bayrampaşaspor karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul