Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

08.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:13
Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol Misli.com 3. Lig'de 13. hafta, yarın 4. Grup'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Futbol Misli.com 3. Lig'de 13. hafta, yarın 4. Grup'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. Lig'de hafta içi yapılacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

4. Grup:

12.00 Muğlaspor-Siirt İl Özel İdare Spor (Muğla Atatürk)

13.00 Sultanbeyli Belediyespor-52 Orduspor FK (Sultanbeyli Gölet)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Düzcespor (Kelkit İlçe)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Alanya Kestelspor (Dağılgan)

13.00 Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor (Alemdağ)

Not: Kozanspor FK-Silivrispor, Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bayrampaşaspor karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

10 Aralık Perşembe:

1. Grup:

12.00 Fatsa Belediyespor-Bucaspor 1928 (Fatsa İlçe)

13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Manisaspor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Antalya Kemerspor-Arnavutköy Belediyespor (Kemer İlçe)

13.00 Ofspor-Belediye Derincespor (Of İlçe)

13.00 Diyarbekirspor-Payasspor (Diyarbakır)

13.00 Kızılcabölükspor-Nevşehir Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Artvin Hopaspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Çankaya FK-1877 Alemdağspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

2. Grup

13.00 Mardin Fosfatspor-Kahta 02 Spor (Mardin 21 Kasım)

13.00 İskenderun FK-Ceyhanspor (Stat henüz açıklanmadı)

13.00 Belediye Kütahyaspor-Fethiyespor (Dumlupınar)

13.00 Halide Edip Adıvarspor-Yomraspor (Maltepe Hasan Polat)

13.00 Tokatspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.00 Ağrı 1970 Spor-Karaman Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Tekirdağspor (Sultanbeyli Gölet)

Not: 2. Grup'ta oynanacak Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK mücadelesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

3. Grup:

13.00 Elazığ Karakoçan FK-Gölcükspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Yalovaspor-Esenler Erokspor (Yalova Atatürk)

13.00 Cizrespor-Isparta 32 Spor (Cizre Hamit Özalp)

13.00 Çatalcaspor-Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Arhavispor-Osmaniyespor FK (Arhavi İlçe)

13.00 Çarşambaspor-Altındağspor (Çarşamba İlçe)

13.00 Somaspor-Şile Yıldızspor (Soma Atatürk)

13.00 Karşıyaka-İçel İdmanyurdu (İzmir Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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