Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

01.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:27
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 1, 2 ve 3. grupların 12. hafta maçları yarın oynanacak.

Misli.com 3. Lig'de 1, 2 ve 3. grupların 12. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 3 grupta maçların programı şöyle:

1. Grup:

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13.00 Belediye Derincespor-Antalya Kemerspor (Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Silivri)

13.00 Manisaspor-Fatsa Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Bucaspor 1928-Çankaya Futbol Kulübü (Yeni Buca)

13.00 1877 Alemdağspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Alemdağ)

13.00 Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor (Hopa İlçe)

13.00 Diyarbekispor-Ofspor (Diyarbakır)

13.00 Payasspor-Nevşehir Belediyespor (Payas İlçe)

2. Grup:

13.00 Tekirdağspor-Ağrı 1970 (Namık Kemal)

13.00 Karaman Belediyespor-Tokatspor (Kemal Kaynaş)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvarspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Yomraspor-Belediye Kütahyaspor (Yomra İlçe)

13.00 Fethiyespor-İskenderun Futbol Kulübü (Fethiye İlçe)

13.00 Ceyhanspor-Mardin Fosfatspor (Ceyhan İlçe)

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Nazilli Belediyespor (Darıca İlçe)

13.00 Yozgatspor 1959-Çengelköy (Yozgat Bozok)

3. Grup :

13.00 Şile Yıldızspor-Çarşambaspor (Şile)

13.00 Altındağspor-Arhavispor (Çubuk İlçe)

13.00 Osmaniyespor-Çatalcaspor (7 Ocak)

13.00 Erbaaspor-Cizrespor (Erbaa İlçe)

13.00 Isparta 32-Yalovaspor (Isparta Atatürk)

13.00 Esenler Erokspor-Elazığ Karakoçan FK (Vefa)

13.00 Batman Petrolspor-Karşıyaka (Batman Yeni Şehir)

13.00 İçel İdmanyurdu-Somaspor (Mersin)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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