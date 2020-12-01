Futbol: Misli.com 3. Lig
Misli.com 3. Lig'de 1, 2 ve 3. grupların 12. hafta maçları yarın oynanacak.
Misli.com 3. Lig'de 1, 2 ve 3. grupların 12. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 3 grupta maçların programı şöyle:
1. Grup:
13.00 Belediye Derincespor-Antalya Kemerspor (Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı)
13.00 Arnavutköy Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Silivri)
13.00 Manisaspor-Fatsa Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Bucaspor 1928-Çankaya Futbol Kulübü (Yeni Buca)
13.00 1877 Alemdağspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Alemdağ)
13.00 Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor (Hopa İlçe)
13.00 Diyarbekispor-Ofspor (Diyarbakır)
13.00 Payasspor-Nevşehir Belediyespor (Payas İlçe)
2. Grup:
13.00 Tekirdağspor-Ağrı 1970 (Namık Kemal)
13.00 Karaman Belediyespor-Tokatspor (Kemal Kaynaş)
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvarspor (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 Yomraspor-Belediye Kütahyaspor (Yomra İlçe)
13.00 Fethiyespor-İskenderun Futbol Kulübü (Fethiye İlçe)
13.00 Ceyhanspor-Mardin Fosfatspor (Ceyhan İlçe)
13.00 Darıca Gençlerbirliği-Nazilli Belediyespor (Darıca İlçe)
13.00 Yozgatspor 1959-Çengelköy (Yozgat Bozok)
3. Grup :
13.00 Şile Yıldızspor-Çarşambaspor (Şile)
13.00 Altındağspor-Arhavispor (Çubuk İlçe)
13.00 Osmaniyespor-Çatalcaspor (7 Ocak)
13.00 Erbaaspor-Cizrespor (Erbaa İlçe)
13.00 Isparta 32-Yalovaspor (Isparta Atatürk)
13.00 Esenler Erokspor-Elazığ Karakoçan FK (Vefa)
13.00 Batman Petrolspor-Karşıyaka (Batman Yeni Şehir)
13.00 İçel İdmanyurdu-Somaspor (Mersin)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür