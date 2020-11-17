Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

17.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:02
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 1, 2, 3 ve 4. gruplardaki 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Misli.com 3. Lig'de 1, 2, 3 ve 4. gruplardaki 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Ligde 10. haftanın programı şöyle:

1. Grup

19 Kasım Perşembe:

12.00 Payasspor-Artvin Hopaspor (Payas İlçe)

13.00 Belediye Derincespor-Fatsa Belediyespor (Belediye Derince Doğal Çim)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Çankaya FK (Silivri)

13.00 Manisaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Bucaspor-Kızılcabölükpor (Yeni Buca)

13.00 1877 Alemdağspor-Nevşehir Belediyespor (Alemdağ)

13.00 Ofspor-Antalya Kemerspor (Stadı henüz belli değil)

13.00 Diyarbekirspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Diyarbakır)

2. Grup

19 Kasım Perşembe:

13.00 Tekirdağspor-Halide Edip Adıvarspor (Namık Kemal)

13.00 Karaman Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Kemal Kaynaş)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-İskenderun FK (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Yomraspor-Mardin Fosfatspor (Yomra İlçe)

13.00 Fethiyespor-Kahta 02 (Fethiye İlçe)

13.00 Nazilli Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları (Nazilli İlçe)

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Ağrı 1970 (Darıca İlçe)

13.00 Yozgatspor 1959-Tokatspor (Yozgat Bozok)

3. Grup

19 Kasım Perşembe:

13.00 Şile Yıldızspor-Çatalcaspor (Şile)

13.00 Altındağspor-Cizrespor (Çubuk İlçe)

13.00 Erbaaspor-Elazığ Karakoçan FK (Erbaa İlçe)

13.00 Isparta 32-Gölcükspor (Isparta Atatürk)

13.00 Karşıyaka-Somaspor (İzmir Atatür)

13.00 Batman Petrolspor-Çarşambaspor (Batman Yeni Şehir)

13.00 İçel İdmanyurdu-Arhavispor (Mersin)

Not: Osmaniyespor FK-Yalovaspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

4. Grup

Yarın:

13.00 Siirt İl Özel İdare-Bergama Belediyespor (Siirt Atatürk)

13.00 Bayrampaşa-68 Aksaray Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Faruk Çelik)

13.00 Bursa Yıldırımspor-Sultanbeyli Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Alanya Kestelspor-52 Orduspor (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Adıyaman 1954-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Silivrispor-Modafen (Silivri)

Not: Kozanspor-Muğlaspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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