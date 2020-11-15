Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

15.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:11
Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 9. haftası oynanan 21 maçla tamamlandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 9. haftası oynanan 21 maçla tamamlandı.

Ligde 3 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Kızılcabölükspor-Manisaspor: 1-1

Çankaya FK-Belediye Derincespor: 0-1

Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Ofspor: 3-1

Kemerspor 2003-Payasspor: 2-2

Nevşehir Belediyespor-Bucaspor: 2-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Artvin Hopaspor-1877 Alemdağspor: 4-3

2. Grup

Belediye Kütahyaspor-Tekirdağspor: 1-1

Ceyhanspor-Fethiyespor: 2-2

Ağrı 1970-Nazilli Belediyespor: 1-0

İskenderun FK-Karaman Belediyespor: 1-1

Kahta 02-Yomraspor: 0-0

Tokatspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-2

Mardin Fosfatspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Hadile Edip Adıvarspor-Yozgatspor 1959: 0-0

3. Grup

Cizrespor-Şile Yıldızspor: 2-3

Elazığ Karakoçan FK-Osmaniyespor: 0-0

Çarşambaspor-Karşıyaka: 0-0

Gölcükspor-Erbaaspor: 0-1

Çatalcaspor-İçel İdmanyurdu: 1-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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