Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

12.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:25
Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 8. haftası oynanan 21 maçla tamamlandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 8. haftası oynanan 21 maçla tamamlandı.

Ligde 3 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor: 3-1

Kemerspor 2003-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-2

Ofspor-Fatsa Belediyespor: 3-1

Diyarbekirspor-Çankaya FK: 1-0

Payasspor-1877 Alemdağspor: 3-0

Belediye Derincespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

Arnavutköy Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0

Manisaspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0

2. Grup

Yozgatspor 1959-Belediye Kütahyaspor: 0-1

Tekirdağspor-İskenderun FK: 0-1

Karaman Belediyespor-Mardin Fosfatspor: 2-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Kahta 02: 4-2

Yomraspor-Ceyhanspor: 2-4

Çengelköy-Ağrı 1970: 1-0

3. Grup

Şile Yıldızspor-Yalovaspor: 2-1

Altındağspor-Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Osmaniyespor-Gölcükspor: 2-0

Erbaaspor-Esenler Erokspor: 0-2

Somaspor-Çarşambaspor: 3-0

Batman Petrolspor-Çatalcaspor: 0-2

İçel İdmanyurdu-Cizrespor: 0-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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