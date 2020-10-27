Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları yarın ve perşembe günü yapılacak.

Misli.com 3. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları yarın ve perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

1. Grup

Yarın:

14.00 Payasspor-Bucaspor (Payas İlçe)

29 Ekim Perşembe:

13.00 Belediye Derincespor-Nevşehir Belediyespor (Belediye Derincespor)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor (Silivri)

13.00 Manisaspor-1877 Alemdağspor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Fatsa Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Kemerspor 2003-Çankaya FK (Kemer)

13.00 Ofspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Of İlçe)

19.00 Diyarbekirspor-Kızılcabölükspor (Diyarbakır)

2. Grup

29 Ekim Perşembe:

14.00 Tekirdağspor-Kahta 02 Spor (Namık Kemal)

14.00 Karaman Belediyespor-Ceyhanspor (Kemal Kaynaş)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Ağrı 1970 Spor-Tokatspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Çengelköy-Halide Edip Adıvar (Sultanbeyli Gölet)

14.00 Nazilli Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Nazilli İlçe)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-İskenderun FK (Darıca İlçe)

14.00 Yozgatspor 1959-Mardin Fosfatspor (Yozgat Bozok)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Altındağspor-Esenler Erokspor (Çubuk)

14.00 Osmaniyespor-Isparta 32 Spor (7 Ocak)

29 Ekim Perşembe:

14.00 Çarşambaspor-Arhavispor (Çarşamba İlçe)

14.00 Somaspor-Çatalcaspor (Soma Atatürk)

14.00 Karşıyaka-Cizrespor (İzmir Atatürk)

14.00 Batman Petrolspor-Yalovaspor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Şile Yıldızspor-Gölcükspor (Şile)

19.00 İçel İdmanyurdu-Elazığ Karakoçan FK (Mersin)

4. Grup

Yarın:

14.00 Siirt İl Özel İdare-52 Orduspor (Siirt Atatürk)

14.00 Bayrampaşa-Düzcespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Alanya Kestelspor (Faruk Çelik)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen (Başpınar)

14.00 Muğlaspor-Bergama Belediyespor (Muğla Atatürk)

14.00 Kozanspor-68 Aksaray Belediyespor (İsmet Atlı)

14.00 Adıyaman 1954 Spor-1954 Kelkit Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Silivrispor-Sultanbeyli Belediyespor (Silivri)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar