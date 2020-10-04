Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

04.10.2020 22:21 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:39
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de Fatsa Belediyespor, Çengelköy, Batman Petrolspor ve 52 Orduspor gruplarında 3. haftayı lider bitirdi.

Misli.com 3. Lig'de Fatsa Belediyespor, Çengelköy, Batman Petrolspor ve 52 Orduspor gruplarında 3. haftayı lider bitirdi.

3. Lig'de 3. hafta ertelenen bir maç ve yarın oynanacak tek maç dışında tamamlandı.

Gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.FATSA BELEDİYESPOR33005059
2.BUCASPOR 192833006249
3.DİYARBEKİRSPOR32015236
4.ARTVİN HOPASPOR32014406
5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 31204315
6.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR31115324
7.OFSPOR31114404
8.BELEDİYE DERİNCESPOR31113304
9.KIZILCABÖLÜKSPOR310245-13
10.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR310257-23
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR310235-23
12.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ210124-23
13.1877 ALEMDAĞSPOR302125-32
14.PAYASSPOR201112-11
15.KEMERSPOR 2003301235-21
16.MANİSASPOR301213-21

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI32104227
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR32019366
3.FETHİYESPOR32016336
4.TEKİRDAĞSPOR31204225
5.YOMRASPOR31204315
6.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ21103124
7.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ31114404
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR311134-14
9.CEYHANSPOR311138-54
10.MARDİN FOSFATSPOR21016153
11.KAHTA 02 SPOR31025413
12.HALİDE EDİP ADIVARSPOR210123-13
13.TOKATSPOR302128-62
14.BELEDİYE KÜTAHYASPOR201123-11
15.KARAMAN BELEDİYESPOR201123-11
16.YOZGATSPOR 1959 FK301226-41
17.AĞRI 1970 SPOR100103-30

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROL SPOR33006249
2.İÇEL İDMANYURDU SPOR32106067
3.KARŞIYAKA32105327
4.SOMASPOR32103127
5.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL31204315
6.ŞİLE YILDIZSPOR31203215
7.ÇARŞAMBASPOR31202115
8.ARHAVİSPOR31115414
9.ÇATALCASPOR11006243
10.YALOVASPOR302148-42
11.ALTINDAĞSPOR201112-11
12.ESENLER EROKSPOR301213-21
13.ISPARTA 32 SPOR301225-31
14.ERBAASPOR301215-41
15.CİZRE SPOR100102-20
16.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ310225-30
17.GÖLCÜKSPOR300314-30

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.52 ORDUSPOR FK32107437
2.DÜZCESPOR32105237
3.ALANYA KESTELSPOR32106427
4.BURSA YILDIRIM SPOR32015146
5.MODAFEN32013306
6.ADIYAMAN 1954 SPOR31203215
7.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR21103124
8.BERGAMA BELEDİYESPOR21102024
9.BAYRAMPAŞASPOR11007073
10.1954 KELKİT BELEDİYESPOR310234-13
11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR310257-23
12.KOZANSPOR301246-21
13.MUĞLASPOR301225-31
14.SİLİVRİSPOR301225-31
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR301214-31
16.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR201118-71
17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ100103-30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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