Futbol: Misli.com 2. Lig play-off yarı final
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Futbol: Misli.com 2. Lig play-off yarı final

Futbol: Misli.com 2. Lig play-off yarı final
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon 0-0 berabere kaldı.

Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon 0-0 berabere kaldı.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta Süper Lig hakemi Bahattin Şimşek düdük çaldı. Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçın rövanşı, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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