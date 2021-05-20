Futbol: Misli.com 2. Lig play-off yarı final
Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon 0-0 berabere kaldı.
Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon 0-0 berabere kaldı.
Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta Süper Lig hakemi Bahattin Şimşek düdük çaldı. Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçın rövanşı, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay