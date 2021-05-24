Futbol: Misli.com 2. Lig play-off
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Futbol: Misli.com 2. Lig play-off

Futbol: Misli.com 2. Lig play-off
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Spor

Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final rövanşında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u 5-1 yenerek finale yükseldi.

Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final rövanşında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u 5-1 yenerek finale yükseldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Süper Lig hakemi Alper Ulusoy yönetti.

Sakaryaspor'a finali getiren golleri 21 ve 65. dakikada Nuri Fatih Aydın, 45. dakikada Burak Öksüz, 86. dakikada Hakan Aslantaş ve 90. dakikada Berk İsmail Ünsal kaydetti.

Kırşehir Belediyespor'un golünü ise 62. dakikada Volkan Altınsoy attı.

İki takım arasında Kırşehir'de oynanan ilk karşılaşma golsüz beraberlikle bitmişti.

Sakaryaspor, finalde TFF 1. Lig'e çıkmak için Kocaelispor ile karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısı, tribündeki taraftarların dışarı çıkarılması için yarım saat geç başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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