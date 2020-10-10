Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 2 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Gümüşhanespor-Ergene Velimeşespor: 3-3
Hekimoğlu Trabzon-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1
Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor: 1-1
Çorum FK-Afjet Afyonspor: 1-1
Hacettepe-Sancaktepe Futbol Kulübü: 0-1
Zonguldak Kömürspor-Ankara Demirspor: 0-2
Sarıyer-Niğde Anadolu FK: 3-0
Manisa FK-İnegölspor: 5-1
Kırmızı Grup
Elazığspor-Turgutluspor: 0-1
Bayburt Özel İdare-Kardemir Karabükspor: 2-0
Pazarspor-Vanspor FK: 2-0
Sivas Belediyespor-Serik Belediyespor: 0-0
Kırşehir Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0
Mamak FK-GMG Kastamonuspor: 1-1
Pendikspor-Etimesgut Belediyespor: 0-2
Sakaryaspor-Kırklarelispor: 0-0
Karacabey Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 3-0
Bodrumspor-Eyüpspor: 1-2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan