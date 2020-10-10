Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

10.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 10.10.2020 18:01
Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

Ligde 2 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

Gümüşhanespor-Ergene Velimeşespor: 3-3

Hekimoğlu Trabzon-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor: 1-1

Çorum FK-Afjet Afyonspor: 1-1

Hacettepe-Sancaktepe Futbol Kulübü: 0-1

Zonguldak Kömürspor-Ankara Demirspor: 0-2

Sarıyer-Niğde Anadolu FK: 3-0

Manisa FK-İnegölspor: 5-1

Kırmızı Grup

Elazığspor-Turgutluspor: 0-1

Bayburt Özel İdare-Kardemir Karabükspor: 2-0

Pazarspor-Vanspor FK: 2-0

Sivas Belediyespor-Serik Belediyespor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0

Mamak FK-GMG Kastamonuspor: 1-1

Pendikspor-Etimesgut Belediyespor: 0-2

Sakaryaspor-Kırklarelispor: 0-0

Karacabey Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 3-0

Bodrumspor-Eyüpspor: 1-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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