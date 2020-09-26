Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen iki maç dışında tamamlandı.
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen iki maç dışında tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-Kahramanmaraşspor: 2-1
Şanlıurfaspor-Sancaktepe FK: 0-8
Gümüşhanespor-İnegölspor: 1-0
Hacettepe-Ergene Velimeşespor: 2-1
Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu FK: 2-1
Sarıyer-Afjet Afyonspor: 1-1
Uşakspor-Ankara Demirspor: 3-1
Manisa FK-Kocaelispor: 6-1
Kırmızı Grup
Elazığspor-Serik Belediyespor: 1-1
Vanspor FK-Kırklarelispor: 0-0
Pazarspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-3
Mamak FK-Turgutluspor: 0-1
Pendikspor-Kardemir Karabükspor: 4-0
Sakaryaspor-Eyüpspor: 1-1
Karacabey Belediyespor-1922 Konyaspor: 1-0
Bodrumspor-GMG Kastamonuspor: 4-1
Kırmızı Grup'ta oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Bayburt Özel İdare ve Kırşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmaları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan