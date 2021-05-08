Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapıldı.

Misli.com 2. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapıldı.

Manisa'nın şampiyon olduğu Beyaz Grup'ta Hacettepe, Sancaktepe ve Gümüşhanespor küme düştü.

Eyüpspor'un sezonu şampiyon tamamladığı Kırmızı Grup'ta ise Kardemir Karabükspor, Mamak ve Tetiş Yapı Elazığspor lige veda etti.

Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, Kocaelispor, Ankara Demirspor ve Anagold24 Erzincanspor, Kırmızı Grup'ta da Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor, Kırklarelispor ve Silahtaroğlu Vanspor TFF 1. Lig'e yükselmek için play-off oynayacak.

Misli.com 2. Lig gruplarında 38. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.MANİSA 362412084226284
2.HEKİMOĞLU TRABZON362011580374371
3.KOCAELİSPOR36208859322768
4.ANKARA DEMİRSPOR361811756362065
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR361711851312062
6.SARIYER361613751331861
7.AFJET AFYONSPOR36151295245757
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER36176135246657
9.UŞAKSPOR361510115647955
10.ÇORUM361591261372454
11.KAHRAMANMARAŞSPOR36910174463-1937
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR36812163248-1636
13.NİĞDE ANADOLU36812163853-1536
14.İNEGÖLSPOR36714154052-1235
15.ŞANLIURFASPOR36910174170-2934
16.ERGENE VELİMEŞESPOR36613174371-2831
17.GÜMÜŞHANESPOR3696213679-4330
18.SANCAKTEPE3675243478-4426
19.HACETTEPE3667232656-3025
Not: Grupta Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR38288282255792
2.SAKARYASPOR382112574353975
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR38219857322572
4.KIRKLARELİSPOR381913660322870
5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR382161159352469
6.BODRUMSPOR381891180483263
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR381871363362761
8.KARACABEY BELEDİYESPOR3815111252411156
9.TURGUTLUSPOR38166164456-1254
10.SERİK BELEDİYESPOR381314115148353
11.PENDİKSPOR381571666531352
12.PAZARSPOR38155186064-450
13.TARSUS İDMAN YURDU381310155655149
14.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR38146185261-948
15.SİVAS BELEDİYESPOR381113146358546
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR38119184749-242
17.GMG KASTAMONUSPOR38812183158-2736
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR38106226190-2933
19.MAMAK38662632121-8924
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR38133416109-933
Not: Grupta Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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