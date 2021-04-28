Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

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Misli.com 2. Lig'de 36. hafta maçları yapıldı.

Misli.com 2. Lig'de 36. hafta maçları yapıldı.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa sahasında Gümüşhanespor'u 6-0 yenerken, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig gruplarında 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y P 1.MANİSA 35 24 11 0 84 22 83 2.HEKİMOĞLU TRABZON 34 19 11 4 76 33 68 3.KOCAELİSPOR 34 18 8 8 51 30 62 4.ANKARA DEMİRSPOR 34 17 11 6 53 33 62 5.SARIYER 34 16 11 7 51 33 59 6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 34 15 11 8 46 31 56 7.UŞAKSPOR 34 15 9 10 53 39 54 8.AFJET AFYONSPOR 34 14 12 8 51 44 54 9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 35 16 6 13 48 45 54 10.ÇORUM 34 15 8 11 61 36 53 11.KAHRAMANMARAŞSPOR 34 8 10 16 39 58 34 12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 34 7 12 15 29 45 33 13.NİĞDE ANADOLU 34 7 11 16 32 52 32 14.ŞANLIURFASPOR 34 9 8 17 39 68 32 15.İNEGÖLSPOR 34 6 13 15 36 50 31 16.ERGENE VELİMEŞESPOR 34 6 12 16 40 66 30 17.GÜMÜŞHANESPOR 34 8 6 20 35 74 27 18.SANCAKTEPE 34 7 5 22 33 71 26 19.HACETTEPE 34 6 7 21 26 53 25 Not: Grupta Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir. Not: Grupta Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir. Kırmızı Grup TAKIM O G B M A Y P 1.EYÜPSPOR 36 27 7 2 79 23 88 2.SAKARYASPOR 36 19 12 5 66 33 69 3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 36 20 8 8 53 29 68 4.KIRKLARELİSPOR 36 18 12 6 57 30 66 5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 36 20 6 10 56 32 66 6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 36 18 7 11 60 30 61 7.BODRUMSPOR 36 17 8 11 75 48 59 8.KARACABEY BELEDİYESPOR 36 14 10 12 50 40 52 9.TURGUTLUSPOR 36 16 4 16 44 56 52 10.PENDİKSPOR 36 15 5 16 62 49 50 11.SERİK BELEDİYESPOR 36 12 14 10 47 46 50 12.TARSUS İDMAN YURDU 36 13 10 13 54 51 49 13.PAZARSPOR 36 14 5 17 57 61 47 14.BAYBURT ÖZEL İDARE 36 13 5 18 47 58 44 15.SİVAS BELEDİYESPOR 36 9 13 14 53 51 40 16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 36 10 9 17 43 46 39 17.GMG KASTAMONUSPOR 36 8 12 16 30 51 36 18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 36 10 5 21 54 81 32 19.MAMAK 36 6 6 24 31 115 24 20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 36 1 2 33 14 102 2 Not: Grupta Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir. Not: Grupta Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir. Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi 16 yaşındaki zihinsel engelli kızı gelin yapmak için kaçırdılar