Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de 36. hafta maçları yapıldı.

Misli.com 2. Lig'de 36. hafta maçları yapıldı.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa sahasında Gümüşhanespor'u 6-0 yenerken, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig gruplarında 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMOGBMAYP
1.MANİSA3524110842283
2.HEKİMOĞLU TRABZON3419114763368
3.KOCAELİSPOR341888513062
4.ANKARA DEMİRSPOR3417116533362
5.SARIYER3416117513359
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR3415118463156
7.UŞAKSPOR3415910533954
8.AFJET AFYONSPOR3414128514454
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER3516613484554
10.ÇORUM3415811613653
11.KAHRAMANMARAŞSPOR3481016395834
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR3471215294533
13.NİĞDE ANADOLU3471116325232
14.ŞANLIURFASPOR349817396832
15.İNEGÖLSPOR3461315365031
16.ERGENE VELİMEŞESPOR3461216406630
17.GÜMÜŞHANESPOR348620357427
18.SANCAKTEPE347522337126
19.HACETTEPE346721265325
Not: Grupta Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYP
1.EYÜPSPOR362772792388
2.SAKARYASPOR3619125663369
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR362088532968
4.KIRKLARELİSPOR3618126573066
5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR3620610563266
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR3618711603061
7.BODRUMSPOR3617811754859
8.KARACABEY BELEDİYESPOR36141012504052
9.TURGUTLUSPOR3616416445652
10.PENDİKSPOR3615516624950
11.SERİK BELEDİYESPOR36121410474650
12.TARSUS İDMAN YURDU36131013545149
13.PAZARSPOR3614517576147
14.BAYBURT ÖZEL İDARE3613518475844
15.SİVAS BELEDİYESPOR3691314535140
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR3610917434639
17.GMG KASTAMONUSPOR3681216305136
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR3610521548132
19.MAMAK3666243111524
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR361233141022
Not: Grupta Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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