Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Misli.com 2. Lig'de 36. hafta maçları yapıldı.
Misli.com 2. Lig'de 36. hafta maçları yapıldı.
Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa sahasında Gümüşhanespor'u 6-0 yenerken, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup etti.
Misli.com 2. Lig gruplarında 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.MANİSA
|35
|24
|11
|0
|84
|22
|83
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|34
|19
|11
|4
|76
|33
|68
|3.KOCAELİSPOR
|34
|18
|8
|8
|51
|30
|62
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|34
|17
|11
|6
|53
|33
|62
|5.SARIYER
|34
|16
|11
|7
|51
|33
|59
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|34
|15
|11
|8
|46
|31
|56
|7.UŞAKSPOR
|34
|15
|9
|10
|53
|39
|54
|8.AFJET AFYONSPOR
|34
|14
|12
|8
|51
|44
|54
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|35
|16
|6
|13
|48
|45
|54
|10.ÇORUM
|34
|15
|8
|11
|61
|36
|53
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|34
|8
|10
|16
|39
|58
|34
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|34
|7
|12
|15
|29
|45
|33
|13.NİĞDE ANADOLU
|34
|7
|11
|16
|32
|52
|32
|14.ŞANLIURFASPOR
|34
|9
|8
|17
|39
|68
|32
|15.İNEGÖLSPOR
|34
|6
|13
|15
|36
|50
|31
|16.ERGENE VELİMEŞESPOR
|34
|6
|12
|16
|40
|66
|30
|17.GÜMÜŞHANESPOR
|34
|8
|6
|20
|35
|74
|27
|18.SANCAKTEPE
|34
|7
|5
|22
|33
|71
|26
|19.HACETTEPE
|34
|6
|7
|21
|26
|53
|25
Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.EYÜPSPOR
|36
|27
|7
|2
|79
|23
|88
|2.SAKARYASPOR
|36
|19
|12
|5
|66
|33
|69
|3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|36
|20
|8
|8
|53
|29
|68
|4.KIRKLARELİSPOR
|36
|18
|12
|6
|57
|30
|66
|5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|36
|20
|6
|10
|56
|32
|66
|6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|36
|18
|7
|11
|60
|30
|61
|7.BODRUMSPOR
|36
|17
|8
|11
|75
|48
|59
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|36
|14
|10
|12
|50
|40
|52
|9.TURGUTLUSPOR
|36
|16
|4
|16
|44
|56
|52
|10.PENDİKSPOR
|36
|15
|5
|16
|62
|49
|50
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|36
|12
|14
|10
|47
|46
|50
|12.TARSUS İDMAN YURDU
|36
|13
|10
|13
|54
|51
|49
|13.PAZARSPOR
|36
|14
|5
|17
|57
|61
|47
|14.BAYBURT ÖZEL İDARE
|36
|13
|5
|18
|47
|58
|44
|15.SİVAS BELEDİYESPOR
|36
|9
|13
|14
|53
|51
|40
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|36
|10
|9
|17
|43
|46
|39
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|36
|8
|12
|16
|30
|51
|36
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|36
|10
|5
|21
|54
|81
|32
|19.MAMAK
|36
|6
|6
|24
|31
|115
|24
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|36
|1
|2
|33
|14
|102
|2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar
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