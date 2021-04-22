Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kalırken, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kırmızı Grup'ta sahasında Pendikspor'a 6-1 yenilen Mamak, Kardemir Karabükspor'un ardından düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.MANİSA342311078225680
2.HEKİMOĞLU TRABZON331811473324165
3.ANKARA DEMİRSPOR331611652331959
4.SARIYER341611751331859
5.KOCAELİSPOR33178847291859
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR331511745291656
7.UŞAKSPOR33159952371554
8.AFJET AFYONSPOR33131284943651
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER34156134645151
10.ÇORUM331481160362450
11.KAHRAMANMARAŞSPOR33810153957-1834
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR33712142944-1533
13.NİĞDE ANADOLU33711153149-1832
14.ŞANLIURFASPOR3397173867-2931
15.İNEGÖLSPOR33612153549-1430
16.ERGENE VELİMEŞESPOR33512163865-2727
17.GÜMÜŞHANESPOR3386193568-3327
18.SANCAKTEPE3375213369-3626
19.HACETTEPE3367202549-2425

Not: Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR35267275225385
2.SAKARYASPOR351812563333066
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR35198850272365
4.KIRKLARELİSPOR351712656302663
5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR351961054312363
6.BODRUMSPOR351771175482758
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR351771155292658
8.TURGUTLUSPOR35164154453-952
9.KARACABEY BELEDİYESPOR351310124839949
10.TARSUS İDMANYURDU351310125347649
11.SERİK BELEDİYESPOR351213104746149
12.PENDİKSPOR351451658471147
13.PAZARSPOR35145165656047
14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR35135174555-1044
15.SİVAS BELEDİYESPOR35913135147440
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR35109164345-239
17.GMG KASTAMONUSPOR35812152949-2036
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR3595214780-3329
19.MAMAK35662330108-7824
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR35123213100-872

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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