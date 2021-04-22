Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

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Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kalırken, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kırmızı Grup'ta sahasında Pendikspor'a 6-1 yenilen Mamak, Kardemir Karabükspor'un ardından düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

O G B M A Y AV P 1.MANİSA 34 23 11 0 78 22 56 80 2.HEKİMOĞLU TRABZON 33 18 11 4 73 32 41 65 3.ANKARA DEMİRSPOR 33 16 11 6 52 33 19 59 4.SARIYER 34 16 11 7 51 33 18 59 5.KOCAELİSPOR 33 17 8 8 47 29 18 59 6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 33 15 11 7 45 29 16 56 7.UŞAKSPOR 33 15 9 9 52 37 15 54 8.AFJET AFYONSPOR 33 13 12 8 49 43 6 51 9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 34 15 6 13 46 45 1 51 10.ÇORUM 33 14 8 11 60 36 24 50 11.KAHRAMANMARAŞSPOR 33 8 10 15 39 57 -18 34 12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 33 7 12 14 29 44 -15 33 13.NİĞDE ANADOLU 33 7 11 15 31 49 -18 32 14.ŞANLIURFASPOR 33 9 7 17 38 67 -29 31 15.İNEGÖLSPOR 33 6 12 15 35 49 -14 30 16.ERGENE VELİMEŞESPOR 33 5 12 16 38 65 -27 27 17.GÜMÜŞHANESPOR 33 8 6 19 35 68 -33 27 18.SANCAKTEPE 33 7 5 21 33 69 -36 26 19.HACETTEPE 33 6 7 20 25 49 -24 25 Not: Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir. Kırmızı Grup O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 35 26 7 2 75 22 53 85 2.SAKARYASPOR 35 18 12 5 63 33 30 66 3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 35 19 8 8 50 27 23 65 4.KIRKLARELİSPOR 35 17 12 6 56 30 26 63 5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 35 19 6 10 54 31 23 63 6.BODRUMSPOR 35 17 7 11 75 48 27 58 7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 35 17 7 11 55 29 26 58 8.TURGUTLUSPOR 35 16 4 15 44 53 -9 52 9.KARACABEY BELEDİYESPOR 35 13 10 12 48 39 9 49 10.TARSUS İDMANYURDU 35 13 10 12 53 47 6 49 11.SERİK BELEDİYESPOR 35 12 13 10 47 46 1 49 12.PENDİKSPOR 35 14 5 16 58 47 11 47 13.PAZARSPOR 35 14 5 16 56 56 0 47 14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 35 13 5 17 45 55 -10 44 15.SİVAS BELEDİYESPOR 35 9 13 13 51 47 4 40 16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 35 10 9 16 43 45 -2 39 17.GMG KASTAMONUSPOR 35 8 12 15 29 49 -20 36 18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 35 9 5 21 47 80 -33 29 19.MAMAK 35 6 6 23 30 108 -78 24 20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 35 1 2 32 13 100 -87 2 Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir. Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz