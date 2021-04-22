Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. hafta maçları tamamlandı.
Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kalırken, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kırmızı Grup'ta sahasında Pendikspor'a 6-1 yenilen Mamak, Kardemir Karabükspor'un ardından düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA
|34
|23
|11
|0
|78
|22
|56
|80
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|33
|18
|11
|4
|73
|32
|41
|65
|3.ANKARA DEMİRSPOR
|33
|16
|11
|6
|52
|33
|19
|59
|4.SARIYER
|34
|16
|11
|7
|51
|33
|18
|59
|5.KOCAELİSPOR
|33
|17
|8
|8
|47
|29
|18
|59
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|33
|15
|11
|7
|45
|29
|16
|56
|7.UŞAKSPOR
|33
|15
|9
|9
|52
|37
|15
|54
|8.AFJET AFYONSPOR
|33
|13
|12
|8
|49
|43
|6
|51
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|34
|15
|6
|13
|46
|45
|1
|51
|10.ÇORUM
|33
|14
|8
|11
|60
|36
|24
|50
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|33
|8
|10
|15
|39
|57
|-18
|34
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|33
|7
|12
|14
|29
|44
|-15
|33
|13.NİĞDE ANADOLU
|33
|7
|11
|15
|31
|49
|-18
|32
|14.ŞANLIURFASPOR
|33
|9
|7
|17
|38
|67
|-29
|31
|15.İNEGÖLSPOR
|33
|6
|12
|15
|35
|49
|-14
|30
|16.ERGENE VELİMEŞESPOR
|33
|5
|12
|16
|38
|65
|-27
|27
|17.GÜMÜŞHANESPOR
|33
|8
|6
|19
|35
|68
|-33
|27
|18.SANCAKTEPE
|33
|7
|5
|21
|33
|69
|-36
|26
|19.HACETTEPE
|33
|6
|7
|20
|25
|49
|-24
|25
Not: Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|35
|26
|7
|2
|75
|22
|53
|85
|2.SAKARYASPOR
|35
|18
|12
|5
|63
|33
|30
|66
|3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|35
|19
|8
|8
|50
|27
|23
|65
|4.KIRKLARELİSPOR
|35
|17
|12
|6
|56
|30
|26
|63
|5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|35
|19
|6
|10
|54
|31
|23
|63
|6.BODRUMSPOR
|35
|17
|7
|11
|75
|48
|27
|58
|7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|35
|17
|7
|11
|55
|29
|26
|58
|8.TURGUTLUSPOR
|35
|16
|4
|15
|44
|53
|-9
|52
|9.KARACABEY BELEDİYESPOR
|35
|13
|10
|12
|48
|39
|9
|49
|10.TARSUS İDMANYURDU
|35
|13
|10
|12
|53
|47
|6
|49
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|35
|12
|13
|10
|47
|46
|1
|49
|12.PENDİKSPOR
|35
|14
|5
|16
|58
|47
|11
|47
|13.PAZARSPOR
|35
|14
|5
|16
|56
|56
|0
|47
|14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|35
|13
|5
|17
|45
|55
|-10
|44
|15.SİVAS BELEDİYESPOR
|35
|9
|13
|13
|51
|47
|4
|40
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|35
|10
|9
|16
|43
|45
|-2
|39
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|35
|8
|12
|15
|29
|49
|-20
|36
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|35
|9
|5
|21
|47
|80
|-33
|29
|19.MAMAK
|35
|6
|6
|23
|30
|108
|-78
|24
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|35
|1
|2
|32
|13
|100
|-87
|2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz
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