Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Eyüpspor ve Beyaz Grup'ta Manisa, TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

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Misli.com 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Eyüpspor ve Beyaz Grup'ta Manisa, TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile 0-0 beraber kaldı ve puanını 79 yaptı.

Beyaz Grup lideri Manisa ise deplasmanda Uşakspor ile 1-1 berabere kalarak 78 puana yükseldi.

Bu sonuçların ardından iki takımın da bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkması kesinleşti.

Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.MANİSA32239078225678
2.HEKİMOĞLU TRABZON31189468274163
3.KOCAELİSPOR31168745261956
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR311510645271855
5.SARIYER321510747321555
6.ANKARA DEMİRSPOR311411648321653
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER32156114641551
8.AFJET AFYONSPOR31131174639750
9.ÇORUM311471059342549
10.UŞAKSPOR31139949371248
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR31710142843-1531
12.KAHRAMANMARAŞSPOR31710143653-1731
13.İNEGÖLSPOR31610153347-1428
14.ŞANLIURFASPOR3187163665-2928
15.GÜMÜŞHANESPOR3286183565-3027
16.NİĞDE ANADOLU31511152548-2326
17.SANCAKTEPE3275203267-3526
18.ERGENE VELİMEŞESPOR31412153663-2724
19.HACETTEPE3165202448-2423
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR33247271215079
2.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR33188746252162
3.SAKARYASPOR331612557322560
4.KIRKLARELİSPOR331612552282460
5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR33186952292360
6.BODRUMSPOR33177970412958
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR331671053272655
8.TURGUTLUSPOR33154144250-849
9.TARSUS İDMAN YURDU33139115143848
10.SERİK BELEDİYESPOR33121294541448
11.KARACABEY BELEDİYESPOR33138124637947
12.PENDİKSPOR33125165045541
13.PAZARSPOR33125165255-341
14.BAYBURT ÖZEL İDARE33124174253-1140
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR33108154142-138
16.SİVAS BELEDİYESPOR33813124343037
17.GMG KASTAMONUSPOR33712142746-1933
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR3385204374-3126
19.MAMAK3366212895-6724
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR3312301195-842
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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