Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Misli.com 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Eyüpspor ve Beyaz Grup'ta Manisa, TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Misli.com 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Eyüpspor ve Beyaz Grup'ta Manisa, TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile 0-0 beraber kaldı ve puanını 79 yaptı.
Beyaz Grup lideri Manisa ise deplasmanda Uşakspor ile 1-1 berabere kalarak 78 puana yükseldi.
Bu sonuçların ardından iki takımın da bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkması kesinleşti.
Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA
|32
|23
|9
|0
|78
|22
|56
|78
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|31
|18
|9
|4
|68
|27
|41
|63
|3.KOCAELİSPOR
|31
|16
|8
|7
|45
|26
|19
|56
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|31
|15
|10
|6
|45
|27
|18
|55
|5.SARIYER
|32
|15
|10
|7
|47
|32
|15
|55
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|31
|14
|11
|6
|48
|32
|16
|53
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|32
|15
|6
|11
|46
|41
|5
|51
|8.AFJET AFYONSPOR
|31
|13
|11
|7
|46
|39
|7
|50
|9.ÇORUM
|31
|14
|7
|10
|59
|34
|25
|49
|10.UŞAKSPOR
|31
|13
|9
|9
|49
|37
|12
|48
|11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|31
|7
|10
|14
|28
|43
|-15
|31
|12.KAHRAMANMARAŞSPOR
|31
|7
|10
|14
|36
|53
|-17
|31
|13.İNEGÖLSPOR
|31
|6
|10
|15
|33
|47
|-14
|28
|14.ŞANLIURFASPOR
|31
|8
|7
|16
|36
|65
|-29
|28
|15.GÜMÜŞHANESPOR
|32
|8
|6
|18
|35
|65
|-30
|27
|16.NİĞDE ANADOLU
|31
|5
|11
|15
|25
|48
|-23
|26
|17.SANCAKTEPE
|32
|7
|5
|20
|32
|67
|-35
|26
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|31
|4
|12
|15
|36
|63
|-27
|24
|19.HACETTEPE
|31
|6
|5
|20
|24
|48
|-24
|23
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|33
|24
|7
|2
|71
|21
|50
|79
|2.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|33
|18
|8
|7
|46
|25
|21
|62
|3.SAKARYASPOR
|33
|16
|12
|5
|57
|32
|25
|60
|4.KIRKLARELİSPOR
|33
|16
|12
|5
|52
|28
|24
|60
|5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|33
|18
|6
|9
|52
|29
|23
|60
|6.BODRUMSPOR
|33
|17
|7
|9
|70
|41
|29
|58
|7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|33
|16
|7
|10
|53
|27
|26
|55
|8.TURGUTLUSPOR
|33
|15
|4
|14
|42
|50
|-8
|49
|9.TARSUS İDMAN YURDU
|33
|13
|9
|11
|51
|43
|8
|48
|10.SERİK BELEDİYESPOR
|33
|12
|12
|9
|45
|41
|4
|48
|11.KARACABEY BELEDİYESPOR
|33
|13
|8
|12
|46
|37
|9
|47
|12.PENDİKSPOR
|33
|12
|5
|16
|50
|45
|5
|41
|13.PAZARSPOR
|33
|12
|5
|16
|52
|55
|-3
|41
|14.BAYBURT ÖZEL İDARE
|33
|12
|4
|17
|42
|53
|-11
|40
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|33
|10
|8
|15
|41
|42
|-1
|38
|16.SİVAS BELEDİYESPOR
|33
|8
|13
|12
|43
|43
|0
|37
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|33
|7
|12
|14
|27
|46
|-19
|33
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|33
|8
|5
|20
|43
|74
|-31
|26
|19.MAMAK
|33
|6
|6
|21
|28
|95
|-67
|24
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|33
|1
|2
|30
|11
|95
|-84
|2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan
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