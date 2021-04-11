Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Eyüpspor ve Beyaz Grup'ta Manisa, TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Misli.com 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Eyüpspor ve Beyaz Grup'ta Manisa, TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile 0-0 beraber kaldı ve puanını 79 yaptı.

Beyaz Grup lideri Manisa ise deplasmanda Uşakspor ile 1-1 berabere kalarak 78 puana yükseldi.

Bu sonuçların ardından iki takımın da bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkması kesinleşti.

Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

O G B M A Y AV P 1.MANİSA 32 23 9 0 78 22 56 78 2.HEKİMOĞLU TRABZON 31 18 9 4 68 27 41 63 3.KOCAELİSPOR 31 16 8 7 45 26 19 56 4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 31 15 10 6 45 27 18 55 5.SARIYER 32 15 10 7 47 32 15 55 6.ANKARA DEMİRSPOR 31 14 11 6 48 32 16 53 7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 32 15 6 11 46 41 5 51 8.AFJET AFYONSPOR 31 13 11 7 46 39 7 50 9.ÇORUM 31 14 7 10 59 34 25 49 10.UŞAKSPOR 31 13 9 9 49 37 12 48 11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 31 7 10 14 28 43 -15 31 12.KAHRAMANMARAŞSPOR 31 7 10 14 36 53 -17 31 13.İNEGÖLSPOR 31 6 10 15 33 47 -14 28 14.ŞANLIURFASPOR 31 8 7 16 36 65 -29 28 15.GÜMÜŞHANESPOR 32 8 6 18 35 65 -30 27 16.NİĞDE ANADOLU 31 5 11 15 25 48 -23 26 17.SANCAKTEPE 32 7 5 20 32 67 -35 26 18.ERGENE VELİMEŞESPOR 31 4 12 15 36 63 -27 24 19.HACETTEPE 31 6 5 20 24 48 -24 23 Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi. Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi. Kırmızı Grup O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 33 24 7 2 71 21 50 79 2.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 33 18 8 7 46 25 21 62 3.SAKARYASPOR 33 16 12 5 57 32 25 60 4.KIRKLARELİSPOR 33 16 12 5 52 28 24 60 5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 33 18 6 9 52 29 23 60 6.BODRUMSPOR 33 17 7 9 70 41 29 58 7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 33 16 7 10 53 27 26 55 8.TURGUTLUSPOR 33 15 4 14 42 50 -8 49 9.TARSUS İDMAN YURDU 33 13 9 11 51 43 8 48 10.SERİK BELEDİYESPOR 33 12 12 9 45 41 4 48 11.KARACABEY BELEDİYESPOR 33 13 8 12 46 37 9 47 12.PENDİKSPOR 33 12 5 16 50 45 5 41 13.PAZARSPOR 33 12 5 16 52 55 -3 41 14.BAYBURT ÖZEL İDARE 33 12 4 17 42 53 -11 40 15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 33 10 8 15 41 42 -1 38 16.SİVAS BELEDİYESPOR 33 8 13 12 43 43 0 37 17.GMG KASTAMONUSPOR 33 7 12 14 27 46 -19 33 18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 33 8 5 20 43 74 -31 26 19.MAMAK 33 6 6 21 28 95 -67 24 20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 33 1 2 30 11 95 -84 2 Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi. Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan